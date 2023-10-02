Будут судить руководителя исполкома Тетюшей, где погиб провалившийся в колодец мальчик

В Татарстане перед судом предстанет руководитель исполкома Тетюшей. 51-летнего мужчину обвиняют в халатности, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, с 2015 года он знал, что на пустыре в 20 метрах от жилых домов есть заброшенные резервуары бывших очистных сооружений и люки там не закрыты.

Несмотря на это, он не поставил бесхозное имущество на учет, не организовал работы по содержанию колодцев в безопасном состоянии и не оградил их от посторонних.

В итоге 22 февраля 2023 года 10-летний мальчик, возвращавшийся из школы домой через пустырь, упал в занесенный снегом колодец и погиб. Как сообщал ранее «Татар-информ», ребенок не дошел до дома каких-то десять метров.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.