Не дошел до дома десять метров: в Татарстане ребенок погиб, упав в колодец

В Тетюшах 10-летний мальчик погиб, провалившись в колодец

Фото: предоставлено соседкой погибшего мальчика Ириной

«Это страшное стечение обстоятельств»

Трагедия произошла 22 февраля в Тетюшах. 10-летний Никита возвращался из школы домой. В тот день он шел один – младшая сестра-второклашка приболела, да и друг неважно себя чувствовал. Как и полагается мальчишке, Никита домой не спешил. В этот раз решил идти другой дорогой. Приключения ведь в крови у настоящих мужчин…

«От школы у нас идти минут 15-20. Обычно Никита шел другой дорогой. А тут сменил маршрут», – поделилась с «Татар-информом» соседка мамы погибшего мальчика Ирина.

Ирина рассказала, что Никита был старшим ребенком в многодетной семье. Мама Вера одна воспитывает еще восьмилетнюю дочку и двухмесячную малышку.

«Никита возвращался домой один. Какое-то страшное стечение обстоятельств» Фото публикуется в «Татар-информе» с разрешения мамы мальчика

«Прекрасный мальчишка. Спокойный, послушный. Младшую сестру из школы домой всегда водил. А тут девочка приболела. И друг не пошел в этот день в школу. Поэтому Никита возвращался домой один. Какое-то страшное стечение обстоятельств. Может, был бы кто рядом, его могли бы спасти», – едва сдерживая слезы, продолжила рассказ Ирина.

По словам женщины, мама Никиты забила тревогу почти сразу – сын не пришел в положенное время из школы домой и перестал отвечать на звонки. Искали школьника всем городом. И нашли… Ночью, в десяти метрах от дома, в колодце, мертвым.

На месте, где сейчас стоят дома, когда-то было производство, рядом заброшенная ферма Фото: предоставлено соседкой Ириной

«Пока шел, делал на снегу ангелов… А теперь сам ангел»

«Никто даже поверить не мог, что Никита погиб. Спрашиваем до сих пор себя – зачем он пошел той тропой. Ведь все знают, что там идти опасно!» – вспоминает Ирина.

Ирина рассказывает, что на месте, где сейчас стоят дома, когда-то было производство, рядом заброшенная ферма. Потом бизнес закрылся, часть помещений разрушились, другую часть растащили. А подземные «бункеры» остались.

«Там настоящий подземный город. Очистные сооружения, какие-то коллекторы, настоящий лабиринт из труб и ходов. Конечно, ребятам интересно. Но все точно знали – туда ходить нельзя. И я своих детей учу место это обходить», – поделилась Ирина.

Когда Никиту нашли, стали изучать записи с видеокамер, прошли тем же путем, где шел школьник.

«Я уже говорила, что он пошел другим путем, сократил через кладбище. Потом мужчины шли по его маршруту… Кое-где на снегу остались “снежные ангелы”, которых Никита делал по дороге. А теперь он сам – ангел», – с грустью продолжила Ирина.

Женщина рассказала, что на камеру попал момент, как Никита провалился в люк. На кадрах видно: ребенок заходит в кусты, а обратно уже не выходит. Он не дошел до дома буквально несколько метров.

«В этом месте сразу три открытых колодца, заполненных водой. Их под снегом не видно. Неудивительно, что Никита просто рухнул вниз, даже не успев позвать на помощь. Это так страшно – потерять ребенка», – вздохнув, сказала женщина.

Трагедии можно было избежать?..

По словам Ирины, письма с просьбой хотя бы закрыть колодцы с подписями жильцов соседних домов уже писались. Однако воз и ныне там.

«У меня был жуткий случай с дочкой. Она также провалилась в колодец, но смогла сама выбраться. Я тогда на работе была. Помню, она приходит – вся в фекалиях. Плачет, испугалась очень», – рассказала Ирина.

И это не единичный случай. Несколько лет назад у соседа также в колодец в воду провалилась собака. Тогда мужчина ходил по домам с письмом, собирал подписи с просьбой к администрации разобраться. Ведь на месте пса в любой момент мог оказаться чей-то ребенок. Так и произошло…

«У меня нет цели кого-то обвинять. Мы все виновны в смерти Никиты – я, мой муж, соседи… Все! Что не добились, не донесли до руководства города необходимость обезопасить эту территорию», – продолжила Ирина.

Ребенок упал в очистные сооружения неработающего промышленного предприятия с высоты трех метров Фото: предоставлено соседкой Ириной

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело, а прокуратура Татарстана начала проверку. Выяснилось, что ребенок упал в очистные сооружения неработающего промышленного предприятия с высоты трех метров. И, скорее всего, погиб страшной смертью, замерзнув в ледяной воде в цементном мешке.

На место происшествия выезжала районный прокурор Оксана Шуста.

«Надзорное ведомство установит принадлежность объекта и даст оценку соблюдению требований законодательства о муниципальном имуществе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сейчас, когда к разбирательству подключились правоохранители, дело должно сдвинуться с мертвой точки. Только вот сына матери это не вернет. Но поможет избежать подобных трагедий.

«Трагедия Никиты не должна повториться. Но и забыть ее нельзя!» Фото публикуется в «Татар-информе» с разрешения мамы мальчика

«Веру не бросим, помогаем всем городом»

По словам Ирины, в Тетюшах не осталось равнодушных к трагедии многодетной семьи. Каждый помогает, как может. С мамой Никиты Верой постоянно кто-то находится, стараются не оставлять ее наедине с собой, с ее мыслями.

«С Верой все время есть люди. Сейчас начали сбор денег, чтобы ей помочь. С похоронами, да и так просто. Сегодня должны привезти Никиту… Хоронить его будут завтра», – расплакавшись, рассказала Ирина.

В конце беседы, женщина отметила, что не оставит историю страшной гибели Никиты и добьется, чтобы коллекторы закрыли.

Ирина отметила, что добьется, чтобы коллекторы закрыли Фото: предоставлено соседкой Ириной

«Вера придет в себя, и мы будем добиваться справедливости. Уверена, что многие жители города будут на нашей стороне, помогут. Трагедия Никиты не должна повториться. Но и забыть ее нельзя! Иначе чей-то еще ребенок может погибнуть от равнодушия взрослых».

Видео: предоставлено соседкой Ириной