news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 19 января 2024 18:20

Будут судить мужчину, который в Бугульме поставил детский вертолет и тот упал на мальчика

Скопировать ссылку

Перед судом предстанет 50-летний мужчина, который установил на игровой площадке в Бугульме опасный игровой комплекс, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, детский игровой комплекс «Вертолет» в августе придавил 8-летнего мальчика, который схватился руками за его хвостовую часть. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#пострадал ребенок
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2