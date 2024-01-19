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Будут судить мужчину, который в Бугульме поставил детский вертолет и тот упал на мальчика
Перед судом предстанет 50-летний мужчина, который установил на игровой площадке в Бугульме опасный игровой комплекс, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, детский игровой комплекс «Вертолет» в августе придавил 8-летнего мальчика, который схватился руками за его хвостовую часть. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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