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Руc Тат
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Происшествия 15 августа 2023 11:41

Прокуратура начала проверку информации о падении на ребенка железного вертолета в РТ

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Прокуратура Татарстана начала проверку после публикации в интернете сообщения о падении на ребенка железного вертолета в Бугульме. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как указано в публикации, ЧП произошло 5 августа на детской площадке около мечети на Альметьевском выезде. На 8-летнего мальчика упала железная конструкция в виде вертолета.

Пострадавшего ребенка заметила прохожая, которая отвезла мальчика в больницу. В результате происшествия ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

В ведомстве отметили, что в настоящее время организована прокурорская проверка информации из соцсетей. Обстоятельства случившегося выясняются.

#прокурорская проверка
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