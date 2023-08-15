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Прокуратура начала проверку информации о падении на ребенка железного вертолета в РТ
Прокуратура Татарстана начала проверку после публикации в интернете сообщения о падении на ребенка железного вертолета в Бугульме. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как указано в публикации, ЧП произошло 5 августа на детской площадке около мечети на Альметьевском выезде. На 8-летнего мальчика упала железная конструкция в виде вертолета.
Пострадавшего ребенка заметила прохожая, которая отвезла мальчика в больницу. В результате происшествия ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
В ведомстве отметили, что в настоящее время организована прокурорская проверка информации из соцсетей. Обстоятельства случившегося выясняются.
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