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Будут судить казанца, который выстрелил в охранницу поликлиники
Житель Казани предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство,хранении окружения и изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 25 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения, проезжая по улице Гладилова на такси поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом с поликлиникой, мужчина через форточку проник в здание медучреждения. Когда его заметила 67-летняя охранница, он выстрелил в нее из оружия и ранил в руку. После этого злоумышленник скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована.
В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного телефона и был задержан.
Свою вину он признал частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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