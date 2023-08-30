Будут судить казанца, который выстрелил в охранницу поликлиники

Житель Казани предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство,хранении окружения и изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, 25 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения, проезжая по улице Гладилова на такси поругался с водителем, после чего тот высадил его. Оказавшись рядом с поликлиникой, мужчина через форточку проник в здание медучреждения. Когда его заметила 67-летняя охранница, он выстрелил в нее из оружия и ранил в руку. После этого злоумышленник скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована.

В тот же день мужчина вернулся на место преступления в поисках потерянного телефона и был задержан.

Свою вину он признал частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.