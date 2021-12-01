Будущий канцлер Германии выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

Будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает предложение об обязательной вакцинациюи против коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Прививочная кампания началась в Германии еще в конце декабря 2020 года.

В первую очередь прививку от Covid-19 сделали граждане старшего возраста, медработники и представители социальных профессий.

Сейчас на территории Германии наблюдается наибольший прирост заболеваемости за все время эпидемии. Зафиксировано более 500 тысяч активных случаев коронавируса.

Компания Civey провела опрос для издания Spiegel и выяснила, что более 70% жителей ФРГ поддерживают обязательную вакцинацию от Covid-19. Активнее всего за прививки выступают граждане от 65 лет (87%).

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ближайшее время для абсолютного большинства жителей страны есть два пути: вакцинация или смерть от коронавирусной инфекции.