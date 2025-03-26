«Будущее СВО зависит от контрактников»: Доцент рассказал о миссии по защите Родины

Жителю Лениногорска Евгению Семёнову на днях исполнилось 50 лет. За плечами – служба в воздушно-десантных войсках, годы мирной работы и, наконец, почти пятнадцать месяцев на передовой специальной военной операции. В апреле 2023 года он оставил вахтовую работу машиниста автокрана на крайнем севере и добровольно отправился на фронт.

«Никто, кроме нас!» – эта фраза, знакомая каждому десантнику, была не просто словами для Евгения. Его дед прошел Финскую и Великую Отечественную войны, и Семёнов был уверен: патриотизм у него в крови. Когда объявили спецоперацию, а его сын Сергей был призван в рамках частичной мобилизации, он не раздумывал: подписал контракт и взял курс на передовую. Спустя 19 дней пересек «ленточку» – линию боевого соприкосновения.

Там, за «ленточкой», он стал Доцентом – боевые товарищи прозвали его так за внешнее сходство с героем Евгения Леонова из знаменитого советского фильма. В составе 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии он служил водителем на зенитной установке «Град».

Его «Урал» уверенно шел по фронтовым дорогам, разрываясь между горячими точками. В разрушенных украинских городах он оборудовал капониры – специальные укрытия для техники. Вырывал углубления, накрывал машину антидроновыми шторами, маскировочными сетями, присыпал ветками. Каждый раз, когда удавалось спрятаться от дронов и артиллерийского огня, Евгений благодарил машину за надежность.

«Ни разу не подводил, – тепло говорит водитель. – Мчались ли по бездорожью, увиливали ли от мин и снарядов или скрывались от «птичек» – «Урал» всегда выручал, прикрывал».

Были моменты, когда жизнь висела на волоске. Январь 2024 года, Авдеевка. Колонна возвращалась с боевой задачи, и вдруг в небе появился дрон – «Баба Яга», смертельный таран. Евгений успел вырулить, но все же попал под удар. Бронежилет спас ему жизнь, но осколки задели ногу и бедро. Товарищи эвакуировали его с поля боя, он прошел через госпитали в Рубежном, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге.

За мужество и смелость его наградили медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В сентябре 2024 года он получил статус ветерана боевых действий и комиссуется. Вернувшись домой в Татарстан, он столкнулся с новой реальностью: отец – пожилой, нуждается в уходе, а сам Евгений после ранений не может вернуться к прежней работе. В Центре занятости ему предложили переобучение на водителя автобуса, но медицинская комиссия вынесла вердикт: не годен. Разрешено лишь управлять легковым автомобилем.

Служба оставила след не только в виде наград, но также и в мировоззрении Евгения. Обыденные вещи теперь ценятся иначе. Семёнов счастлив во втором браке, растит приемную дочь, а родной сын продолжает служить по контракту в Псковской дивизии ВДВ. Впереди у него – новое медицинское обследование и планы, которые он намерен воплотить в жизнь несмотря ни на что.

Евгений не жалеет о своем выборе. «Будущее спецоперации зависит от контрактников – людей, осознанно идущих на риск, выполняющих сложнейшие задачи. Важно, чтобы в армию шли ребята с боевым опытом или хотя бы с армейской службой за плечами. Контракт – это не только стабильная зарплата и льготы, но и почетная миссия по защите Родины», – говорит он.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.