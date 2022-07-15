К концу лета в Нижнекамске отремонтируют единственный детский сад с бассейном

В этом году в Нижнекамске проведут капремонт в детском саду № 77 — единственной дошкольной организации, куда зашел ремонт по республиканской программе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

Детский сад открылся в 1990 году как специализированное дошкольное учреждение для оздоровления детей с аллергическими заболеваниями, сейчас его посещают 232 ребенка. Бассейн в учреждении не работал два года из-за отсутствия ремонта.

Капремонт стартовал в апреле: на 11 млн рублей рабочие полностью заменили кровлю, обновили душевые и раздевалки, поменяли систему вентиляции и коммуникации. В настоящий момент строители обшивают парапеты, завершаются отделочные работы в бассейне.

«С началом отопительного сезона мы запускаем работу бассейна. С четырех лет купаем ребят в бассейне по медицинским показаниям, чтобы дети себя хорошо чувствовали. За этим строго следят медсестры. Это огромная радость, что бассейн снова в строю и у ребят будет возможность закаляться и оздоравливаться. В летнее время мы также используем бассейн при наличии горячей воды», — рассказала начальник Управления дошкольного образования Светлана Андрианова.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Для воспитанников в детсаду созданы все условия гипоаллергенного быта — сила факторов, провоцирующих аллергию (пыль, цветущие растения, вещества бытовой химии), сведена до минимума. Кроме того, строгая диета способствует укреплению здоровья детей.

Завершить ремонт планируют в августе.