Будто легкие заполнены водой: глава Алексеевского района навестил пациентов госпиталя
Глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов посетил «красную» зону ковидного госпиталя, развернутого на базе местной центральной районной больницы. Об этом пишет газета «Заря».
Руководитель встретился с медиками и навестил пациентов Covid-госпиталя. «Сейчас здесь проходят лечение 62 человека. Четверо из них находятся в реанимации. Привитых в реанимации нет!» — подчеркнул Демидов.
«Не успела сделать прививку, — рассказала одна из пациенток, — долго собиралась вакцинироваться. Сейчас, конечно, сожалею об этом. Очень тяжело дышать, как будто легкие наполовину заполнены водой. И врачам с нами достается. Спасибо им. Круглые сутки тут с нами».
Выразив медикам слова благодарности за их самоотверженный труд, Демидов вручил им подарки.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 125 человек за сутки заболели коронавирусом Covid-19.
Фотографии предоставлены газетой «Заря».