Будто легкие заполнены водой: глава Алексеевского района навестил пациентов госпиталя

Фото: газета «Заря»

Глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов посетил «красную» зону ковидного госпиталя, развернутого на базе местной центральной районной больницы. Об этом пишет газета «Заря».

Руководитель встретился с медиками и навестил пациентов Covid-госпиталя. «Сейчас здесь проходят лечение 62 человека. Четверо из них находятся в реанимации. Привитых в реанимации нет!» — подчеркнул Демидов.

«Не успела сделать прививку, — рассказала одна из пациенток, — долго собиралась вакцинироваться. Сейчас, конечно, сожалею об этом. Очень тяжело дышать, как будто легкие наполовину заполнены водой. И врачам с нами достается. Спасибо им. Круглые сутки тут с нами».

Выразив медикам слова благодарности за их самоотверженный труд, Демидов вручил им подарки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 125 человек за сутки заболели коронавирусом Covid-19.

Фотографии предоставлены газетой «Заря».