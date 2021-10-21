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21 октября 2021  00:47

Будто легкие заполнены водой: глава Алексеевского района навестил пациентов госпиталя

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Будто легкие заполнены водой: глава Алексеевского района навестил пациентов госпиталя
Фото: газета «Заря»

Глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов посетил «красную» зону ковидного госпиталя, развернутого на базе местной центральной районной больницы. Об этом пишет газета «Заря».

Руководитель встретился с медиками и навестил пациентов Covid-госпиталя. «Сейчас здесь проходят лечение 62 человека. Четверо из них находятся в реанимации. Привитых в реанимации нет!» — подчеркнул Демидов.

 

«Не успела сделать прививку, — рассказала одна из пациенток, — долго собиралась вакцинироваться. Сейчас, конечно, сожалею об этом. Очень тяжело дышать, как будто легкие наполовину заполнены водой. И врачам с нами достается. Спасибо им. Круглые сутки тут с нами».

Выразив медикам слова благодарности за их самоотверженный труд, Демидов вручил им подарки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 125 человек за сутки заболели коронавирусом Covid-19.

Фотографии предоставлены газетой «Заря».

#алексеевский район #Коронавирус
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