В Татарстане 125 человек за сутки заболели коронавирусом, все случаи контактные.

«41 человек госпитализирован, 84 получают лечение на дому», — говорится в сообщении Минздрава РТ.

В Казани заболели 40 человек, в Нурлатском районе — 21, в Чистопольском районе — 15, в Лениногорском — 13, в Набережных Челнах, Алексеевском и Альметьевском районах — по 6, Новошешминском — 5, Тукаевском — 4, в Бавлинском — 2, в Аксубаевском, Арском, Мензелинском, Нижнекамском, Спасском, Тетюшском, Ютазинском районах — по 1.

На 20 октября в Татарстане зарегистрировано 28 973 случая Covid-19.

Выздоровело за весь период 24 317 человек, в том числе 75 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 308 766 человек (прирост — 28 210), из них 993 600 получил вторую прививку. Повторная вакцинация — 20 471 человек.