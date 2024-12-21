«Будто двойной взрыв был»: очевидец рассказал о ситуации после атаки БПЛА в Казани

«Это было очень громко! Будто бы двойной взрыв был. Мы позже вышли и увидели, что все перекрыто и соседи сказали, что это дрон был», – сообщил «Татар-информу» очевидец пожара.

По словам очевидцев, в доме, куда врезался БПЛа, сначала был пожар и все горело на крыше.

«Повезло, что дрон был маленький, потому что в новый ЖК врезался большой», – рассказал очевидец.

«Татар-информу» удалось узнать, что на месте было много машин скорой помощи.

Ранее агентство сообщало, что сегодня утром в результате атаки БПЛа произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.