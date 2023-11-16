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«Будьте по-человечески счастливы»: ИИ впервые в России провел свадьбу
Искусственный интеллект впервые в России провел свадьбу. Церемония состоялась на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что узами брака связали себя жители Кемерова Максим Бакланов и Арина Белова в рамках проведения Дня Кемеровской области.
«Опережайте время, вносите вклад в развитие Кузбасса. И будьте по-человечески счастливы», — сказал искусственный интеллект во время церемонии.
Сами кольца также были смоделированы ИИ — в их дизайне была использована символика Кемеровской области.
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