«Будьте по-человечески счастливы»: ИИ впервые в России провел свадьбу

Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»

Искусственный интеллект впервые в России провел свадьбу. Церемония состоялась на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что узами брака связали себя жители Кемерова Максим Бакланов и Арина Белова в рамках проведения Дня Кемеровской области.

«Опережайте время, вносите вклад в развитие Кузбасса. И будьте по-человечески счастливы», — сказал искусственный интеллект во время церемонии.

Сами кольца также были смоделированы ИИ — в их дизайне была использована символика Кемеровской области.