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Руc Тат
Общество 16 ноября 2023 20:49

«Будьте по-человечески счастливы»: ИИ впервые в России провел свадьбу

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«Будьте по-человечески счастливы»: ИИ впервые в России провел свадьбу
Фото: © Дарья Сайфиева/«Татар-информ»

Искусственный интеллект впервые в России провел свадьбу. Церемония состоялась на площадке Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что узами брака связали себя жители Кемерова Максим Бакланов и Арина Белова в рамках проведения Дня Кемеровской области.

«Опережайте время, вносите вклад в развитие Кузбасса. И будьте по-человечески счастливы», — сказал искусственный интеллект во время церемонии.

Сами кольца также были смоделированы ИИ — в их дизайне была использована символика Кемеровской области.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве. Ее цель — демонстрация важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов, в том числе и Татарстан. Раис Рустам Минниханов сообщал, что в рамках масштабного события республика проведет мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего». Отмечалось, что выставку-форум посетит и Президент России Владимир Путин.
#выставка-форум Россия #искусственный интеллект
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