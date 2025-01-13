«Журналистика и парламент чем-то похожи»: как поздравляли медиа Татарстана с Днем печати

Что общего между парламентом и журналистикой, чему СМИ следует уделить особое внимание в 2025 году и в чем их главная задача – в репортаже «Татар-информа» с торжественного мероприятия, посвященного Дню российской печати.





Фарид Мухаметшин осмотрел выставку, посвященную работникам АО «Татмедиа» и их родственникам, которые сейчас служат в зоне СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы посмотрите, какой у нас народ. А вы пишете об этом, а мы читаем и радуемся»

В этом году журналисты на профессиональный праздник собрались в необычном месте – здании ДОСААФ. А все потому, что в этом году мероприятие тематическое: в 2025-м будет отмечаться 80 лет со дня Великой Победы, кроме того, Президент России Владимир Путин и Раис РТ Рустам Минниханов объявили Год защитника Отечества.

Гостей встречал военный оркестр Росгвардии, а поздравить журналистов пришел Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед началом мероприятия спикер парламента осмотрел выставку, посвященную работникам АО «Татмедиа» и их родственникам, которые сейчас служат в зоне проведения специальной военной операции. На ней представлены 18 стендов с историями бойцов и фотографиями.

Мухаметшин заявил, что в такое непростое время журналисты играют особую роль, так как через них люди могут узнать достоверную информацию о происходящем в стране и республике.

«Ваша задача – донести до жителей нашей республики информацию о текущей ситуации и мерах, принимаемых для достижения задач. Уверен, первую информацию люди получают от вас. Вы посмотрите, какой у нас народ. Вы о них пишете, а мы читаем и радуемся», – сказал Мухаметшин.

Он подчеркнул, что сегодня невозможно представить жизнь без труда журналистов.

«Без вашей оперативности и ответственности в подготовке материалов, которые попадают в наше общество, мы просто не представляем нашу жизнь. Журналистский корпус Татарстана хорошо подготовлен и способен решать трудные задачи в столь непростое время, которое мы вместе с вами сейчас переживаем», – отметил глава парламента.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что сегодня невозможно представить жизнь без труда журналистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Журналистика и парламент чем-то похожи, прежде всего – ответственность»

Далее Мухаметшин сравнил работу парламента и журналистского корпуса и нашел в них общие черты.

«Журналистика и парламент чем-то похожи. Везде есть разномнения, разные суждения, но прежде всего – ответственность. Мы все вместе, в одной упряжке с руководством республики служим многонациональному народу Татарстана. Главное – помнить, что самое дорогое, что у нас есть, – это мир, согласие и дружба», – подчеркнул Мухаметшин.

В заключение он еще раз поздравил журналистов с профессиональным праздником и дал наставления.

«Будьте активными, честными, оперативными и добросовестными», – заявил глава парламента.

Он также отметил, что из СМИ власть получает обратную связь от населения, узнает, что волнует и беспокоит людей, «чтобы жизнь в нашей республике была комфортной и уютной».

Айдар Салимгараев отметил, что темам 80-летия со Дня Победы и Году защитника Отечества должно быть уделено особое внимание Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предстоит большая работа в год празднования 80 лет Великой Победы»

Темам 80-летия со Дня Победы и Году защитника Отечества должно быть уделено особое внимание, отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В этом году будем отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Предстоит большая работа, в том числе и в плане патриотического воспитания. Вы можете рассказать много историй о настоящих героях», – заявил Салимгараев.

Айдар Салимгараев также подписал соглашение с КФУ по подготовке кадров для журналистской отрасли.

Айдар Салимгараев также подписал соглашение с КФУ по подготовке кадров для журналистской отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этим соглашением мы определили, что обе стороны хотят взаимодействовать и сотрудничать. То есть КФУ готов обучать специалистов под наши запросы, а наша сторона будет участвовать в жизни профильного факультета», – пояснил он позже «Татар-информу».