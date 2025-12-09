«Будет жить в сердцах земляков»: в Мамадыше открыли бюст Героя России Олега Сорокина

В День Героев Отечества на центральной улице Мамадыша состоялась церемония открытия бюста Героя Российской Федерации Олега Сорокина. В мероприятии приняли участие глава района Вадим Никитин, заместитель председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов, родители героя – Геннадий и Светлана Сорокины, а также жители города.

Олег Сорокин погиб 26 марта 2022 года в возрасте 27 лет, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Звание Героя России было присвоено ему посмертно в 2023 году за мужество и самоотверженность.

«Мы – поколение людей, которые выросли на рассказах о героизме отцов и дедов, – отметил Марат Ахметов. – Никто и подумать не мог, что современному поколению молодежи тоже придется с этим столкнуться. Никакие знаки внимания, никакие слова не вернут сына, брата, друга… Но берегите себя».

«У вас не один герой, у вас два героя – я имею в виду Ирека Магасумова. Мамадыш может гордиться! Вы – патриоты и любимы Родиной», – добавил он.

Во время боевых действий в марте 2022 года Сорокин вместе с сослуживцем, гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Петровым, остался на позиции, чтобы прикрыть отход своего подразделения. Их действия позволили сохранить жизни около 200 российских военнослужащих.

«Спасибо всем, кто трудился над бюстом, – с волнением произнесла мама героя Светлана Сорокина. – Тяжело видеть своего ребенка в бронзе… Но Советская – это улица Олега. Он здесь рос, здесь бегал. 365 шагов до дома. Но он больше не пройдет их. Я знаю, что на Советской этот памятник увидят его друзья, одноклассники и скажут: „Это Олег Сорокин – мой друг“. А после увидят дети и скажут: „Это Олег Сорокин – друг моего папы“. Это я называю связью поколений».

Напомним, что в октябре 2024 года в Мамадыше уже увековечили память Олега Сорокина в рамках всероссийской акции «Граффити. Защитник»: на фасаде дома на улице Домолазова, 18 был создан мурал с портретом героя.

«Наш земляк был не только отважным воином. Он оставил нам еще и духовное наследие: писал проникновенные стихи и рассказы. Это яркое свидетельство того, насколько многогранной и талантливой была его личность. Имя Олега Сорокина теперь навечно вписано в историю района и нашей страны», – подчеркнул глава района Вадим Никитин.

Бюст был выполнен местным скульптором Артуром Давыдовым и стал еще одним шагом в сохранении памяти о герое и его вкладе в защиту Родины.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».