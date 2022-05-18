«Будет важен каждый»: защитник «Рубина» Тальби обратился к казанцам перед матчем с «Уфой»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой».

По словам тунисского футболиста, поддержка болельщиков может стать ключевым фактором в сражении за право сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе страны.

«В эту субботу нам предстоит важнейший матч против «Уфы», в котором мы будем сражаться за право остаться в Премьер-лиге. Ключевым фактором на этой игре может стать ваша поддержка, дорогие болельщики. В этот вечер на арене будет важен каждый фанат! Приходите на игру – вместе мы победим!» – цитирует Тальби пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала шансы «Рубина» не вылететь в ФНЛ.