«Будет как Марадона»: Губерниев отреагировал на переход Кварацхелии в «Наполи»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил бывшего игрока «Рубина» Хвичу Кварацхелию с легендарным форвардом сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадоной.

Ранее стало известно о трансфере грузинского футболиста в итальянский клуб.

«Отлично! Будет как Марадона, который тоже в "Наполи" играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках. Получится у него заиграть в "Наполи"? Наверное, если они туда зовут. Он же не Кокорин. Думаю, что может получиться», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о переходе Кварацхелии в итальянский клуб «Наполи».