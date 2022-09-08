«Будем выкладываться»: защитник «Ак Барса» Хенкель о первой игре сезона в Казани

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от первого домашнего матча казанского клуба в новом сезоне КХЛ, против «Адмирала», который состоится сегодня, 8 сентября.

«Первый матч для нас сложился не совсем удачно. После него провели собрание и сделали выводы, особенно по настрою. Будем стараться действовать в том же ключе.

Важно ли победить дома? Всегда приятно выигрывать первые матчи. Тем более на нашей арене всегда много болельщиков, которые поддерживают нас. Думаю, с настроем проблем не будет. Будем выкладываться так же, как в матче с ЦСКА», – цитирует Хенкеля пресс-служба клуба.

Напомним, игра с «Адмиралом» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» после двух сыгранных матчей занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка разгромила (5:1) в Москве ЦСКА.

Отметим, что форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в двух стартовых матчах не набрал очков по системе «гол+пас». Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью о причинах слабого старта лучшего бомбардира КХЛ последних трех лет.