«Профессор» против «Дьявола»: почему Шипачев провалил свой старт в «Ак Барсе»

Сегодня «Ак Барс» сыграет против не самой грозной команды КХЛ – «Адмирала». Матч будет примечателен попыткой Олега Знарок разбудить Вадима Шипачева, провалившего старт сезона. Спортивная редакция «Татар-информа» рассказывает историю вопроса и объясняет причины нулевой результативности главной звезды КХЛ в Казани.

Главный трансфер КХЛ пока не впечатляет, У Шипачева – ноль

Бессменный лучший бомбардир КХЛ последних трех сезонов Вадим Шипачев перешел в «Ак Барс», что стало едва ли не главной трансферной новостью лета в лиге. Болельщики и эксперты не без оснований рассчитывали, что «Профессор», как назвали хоккеиста в предсезонном ролике «Ак Барса», продолжит свои снайперские и ассистентские подвиги в Казани. Но реальность обманула ожидания. У Шипачева ноль очков в сезоне и ноль голов в контрольных матчах «Ак Барса» летом.

В составе «барсов» собралась убийственная тройка с давним партнером Шипачева по «Динамо» Дмитрием Кагарлицким и недавней звездой НХЛ Александром Радуловым. В межсезонье и первых официальных матчах звездное звено буксует, но Кагарлицкий и Радулов свои первые очки в чемпионате хотя бы набрали. У Шипачева же – ничего.

«Не получилось забить голы, даже в моменте с выходом «2 в 1» Димка Кагарлицкий отдал пас, я хотел ему вернуть шайбу, но попал в крагу. Считаю, что нам нужно забивать – если не идут красивые голы, то надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов – нет побед», - говорил Шипачев после игры с «Динамо», отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Болельщики и эксперты рассчитывали, что Шипачев продолжит свои снайперские и ассистентские подвиги в Казани Фото: ak-bars.ru

Как разбудить спящего «Профессора» после четырех лет в «Динамо»

Ту встречу казанцы безвольно проиграли (0:2), но уже через день убедительно разгромили действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА (5:1). В последнем матче свои первые очки набрали Кагарлицкий (0+2) и Александр Радулов, забросивший победную шайбу. А Шипачев вновь остался на голодном пайке – без набранных очков.

«Как разбудить Вадима Шипачева? Все будет хорошо. Он четыре года отыграл в «Динамо», а тут смена обстановки. Нужно одно очко набрать, и у него всё пойдёт, и нужно помочь ему. Просто где-то не везёт, сегодня он мне отличный пас отдал, а я попал в перекладину», - говорил после игры Кагарлицкий.

Понятно, что впереди целый сезон и такой мастер, как Вадим Шипачев, свои очки должен набрать, но звоночек все равно тревожный. Обратим внимание на слова Кагарлицкого. Ключевая фраза здесь – он отыграл четыре сезона в «Динамо». В московской команде он был главным и непререкаемым авторитетом, как в команде, так и в первом звене бело-голубых.

«Тасманский дьявол» Александр Радулов стал «Татарским дьяволом» Фото: ak-bars.ru

Авторитета «Тасманского дьявола» хватит на двух Шипачевых

Три последних сезона Шипачев был лучшим бомбардиром всей КХЛ. В последних двух регулярках он стабильно набирал по 67 очков (24+43 и 20+47, соответственно). Обратите внимание на составы звеньев, в которых играл Шипачев. Очевидно, что «Профессор» в этих тройках был главным действующим лицом.

Шипачев 21/22 - 67 (24+43) очков: Галиев – Шипачев – Рашевский Шипачев 20-21 67 - (20+47) очков: Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий Шипачев 19/20 65 (17+48) очков: Яшкин – Шипачев – Тарасов (Петерссон)

В «Ак Барсе» такого сказать нельзя, поскольку в Казань переехал не только экс-звезда КХЛ, но и НХЛ – «Тасманский дьявол» Александр Радулов. В команде Олега Знарка сейчас уже не настолько ярко играет, а прозвище уже сменилось на «Татарского дьявола». Но авторитета у Радулова, пожалуй, хватит и на двух Шипачевых.

По сути, Шипачев давно не был в ситуации, когда он в команде и в первом звене не человек номер один. Возможно, Вадиму нужно время, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Хотя сам хоккеист отрицает какие-то неудобства от игры с Радуловым в одном звене.

«Мы общаемся, Радулов говорит интересные вещи, у нас в звене есть свои наигровки, пытаемся их использовать. Два созидателя в одном звене? Чем быстрее шайба ходит – тем лучше. Саня её таскает в своей зоне, в атаке. Все понимают, что он здорово играет. Все понимают, что он будет собирать на себе двух игроков, отдавать передачи – это только плюс для пятёрки и команды в целом», - говорил Шипачев после той же игры с «Динамо».

Вадим Шипачев уже давно сложившаяся звезда в российском хоккее Фото: ak-bars.ru

Знарок уже пробует разбить Радулова и Шипачева по двум звеньям

Но наивно полагать, что Шипачев рассказал бы журналистам о проблемах в команде, даже если бы они и были. По факту же мы видим, что первое звено пока не играет на звучание заявленных в ней имен.

Знарок по ходу матча с ЦСКА уже пробовал развести главных звезд по двум звеньям. Скорее всего, наставник «Ак Барса» в ближайших матчах попробует развить эту практику. Тем более, сегодня казанцам играть на своем льду с далеко не грозным «Адмиралом».

Вадим Шипачев уже давно сложившаяся звезда в российском хоккее. Он прошел многое. Интересно, что в далеком 2014-м году он по настоящему заявил о себе в одной тройке с Панариным и Гусевым. А в сезоне 2016/2017 набрал аж 76 (26+50) очков за СКА в одном звене с Гусевым и Дадоновым.

Тогда он не был первой скрипкой в этих тройках. Получается, что годы в «Динамо» изменили Шипачева не в лучшую сторону. Очевидно, что Вадиму уже в «Ак Барсе» предстоит перестроиться, вспомнить молодость и вернуться в светлое прошлое.