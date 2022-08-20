«Будем восстанавливать»: в Ульяновске на субботнике разобрали сгоревшую Татарскую усадьбу

В выходные во дворе мечети в Заволжском районе Ульяновска собрались прихожане, чтобы общими силами привести в порядок место, где недавно был пожар. Ночью 6 августа здесь сгорела Татарская усадьба, открытие которой было намечено на начало осени. Корреспондент «Татар-информа» побывала на субботнике и пообщалась с активистами татарской общины.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Осторожно!» – внутри почерневшего от пожара дома с грохотом падает бревно, поднимая облако из пыли и сажи. Черный цвет сейчас можно назвать символом той беды, которая постигла татарскую общину Ульяновска, – новый дом, который они строили целый год, по крупицам собирая деньги, собственными руками закладывали фундамент, возводили стены, в одночасье превратился в груду обгоревшего дерева. И эти же люди, строившие дом, теперь вынуждены своими же руками сносить его, спрятав где-то глубоко внутри боль от такой несправедливости. Вдвойне тяжело им от осознания, что дом, скорее всего, подожгли – основной версией причины возникновения пожара считается именно поджог. Следствие еще продолжается, однако люди общины не видят другого варианта, поскольку дом был совсем новый, и даже электричество к нему еще не успели подвести.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Проникли внутрь и облили бензином»

Татарскую усадьбу жители хотели использовать как место для приема гостей, проведения различных мероприятий, а также как благотворительную столовую. Но от красивого дома здесь осталась лишь стены из черных обуглившихся бревен. Корреспонденты «Татар-информа» пришли к мечети чуть пораньше и вместе с руководителем общины Рафаэлем Назмутдиновым осмотрели то, что осталось после пожара. Внутри дома даже спустя шесть дней держится резкий запах гари. Крыши практически нет, от нее остались лишь обгоревшие доски. По словам Рафаэля абый, жестяную кровлю спустили вниз еще на неделе. Под ногами – слой сажи, она поднимается клубами из-под подошвы, мажет обувь.

«Сегодня все это разберем, на грузовике увезем отсюда. Нам помогают. Один наш друг имеет свое хозяйство. Он уже обещал купить материал для кровли, сегодня вот технику свою сюда отправит. Все, что может пригодиться в хозяйстве, к себе увезет, не пропадать же материалу», – говорит Рафаэль Назмутдинов.

Он обращает внимание, что стены дома обгорели сразу с нескольких сторон. Тем более усадьба находится рядом с многоэтажными домами, практически во дворе.

«Скорее всего, злоумышленники проникли внутрь и облили бензином, – делится своими предположениями собеседник. – Здание загорелось сразу с двух сторон. Мне очень тяжело все это переживать, сердце до сих пор болит. Но руки работают. Что поделать – значит, судьба. Мы будем восстанавливать этот дом. Уже заказали сруб. Один из друзей нашей общины перевел 100 тысяч рублей, другой собирается отправить 300 тысяч. Глава города тоже сказал – новый дом должен быть еще красивее прежнего и больше. Здесь у нас не было помещения для кухни, в новом доме оно будет. Также сделаем прихожую. Новую усадьбу будем тщательно охранять, установим сразу восемь камер наблюдения. Вновь соберем всех неравнодушных, новый дом будем поднимать так же общими силами. Проведем субботник, мы всегда большие дела делаем вместе, дружно», – рассказывает руководитель общины.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Молодая яблоня, которая росла прямо у дверей дома, тоже пострадала от пожара. Печально было видеть ее почерневшие от пламени яблоки, обгоревшие листья.

«В этом году она только-только дала свои первые яблоки. Но она выживет. Не будем ее срубать, просто обрежем некоторые ветки. Красивая была, вся в яблоках», – говорит Рафаэль абый.

«Ломать быстро – строить трудно»

К этому времени на месте уже собралось довольно много людей. Пожилые мужчины приходят и тут же приступают к работе. Кто-то складывает доски, кто-то собирает остатки железных конструкций. Вот один из активистов общины – Хурматулла абый. Идет в сложенной из газеты шапочке. «Это ему жена сделала», – улыбаются мужчины.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Несмотря на грустный повод для встречи, чувствуется, что люди рады видеть друг друга и между ними сложилась по-настоящему дружеская, теплая атмосфера. Даже человеку со стороны видно, что в этой общине необыкновенно добрые, простые, открытые люди, всегда готовые сплотиться для общего дела.

Вот идет Сайфулла абый с пакетом, инструментами. «Ну где этот Сайфулла ходит, вот чему поражаюсь», – встречает его Зиннатулла бабай. «А ты до сих пор не начал работать?» – не остается тот без ответа.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Решили, что сооруженной из кусков металла конструкции будет недостаточно, нужна лестница. Ее еще надо смастерить. Кто-то стал искать гвозди, кто-то принес доски, пилу, кто-то берет в руки топор. «Бригадир» Наиль абый Вахитов смотрит на все это с некоторым недовольством: «Ну что же вы, такие вещи можно было сделать еще вчера».

Наиль абый также был руководителем «бригады», когда общими усилиями поднимали дом. «Построили за два дня, а разбирать будем всего несколько часов. Сломать легко – строить трудно», – замечает он.

«Было очень тяжело на душе»

Хурматулла абый Халиуллов сосредоточенно пилит доску для лестницы, и только после того как отпиленный конец падает на землю, оборачивается.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Сколько нашего труда пропало! Сами положили фундамент, подняли сруб. Помогали крыть кровлю. А потом кто-то пришел и спалил это все. Кто это сделал? Кто поджег? Никто не знает», – с горечью в голосе говорит он.

Хурматулла абый из Чердаклинского района Ульяновской области. В столице живет уже 30 лет, до этого в деревне работал зоотехником, потом слесарем на заводе. Тут к нашему разговору присоединился Тимерша абый Вахитов.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Было очень тяжело. Просто потрясены тем, что в мире есть вот такие плохие, злые люди. Нашу мечеть все знают. На праздники здесь собирается столько народу, что многие совершают намаз снаружи. Мы построили дом, думали, места у нас будет больше, там же начнем проводить праздники, но нет!» – говорит мужчина.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Работа кипит

«Давайте активнее, а то дом разберут даже без лестницы», – торопят друг друга мужчины. «Вот посмеются над нами люди – скажут, двадцать человек делают одну лестницу», – подшучивает Рафаэль абый. Тем временем один из активистов уже забрался на крышу и принялся спускать доски вниз.

Пока Рафаэль абый показывал журналистам мечеть, этот мужчина упал с крыши и весь перепачкался сажей. Зиннатулла бабай решил, что герой достоин быть запечатленным на фото. «Вот его снимите, он упал. Зовут Сеит», – улыбается он. Сеит бабай встает и скорее принимается за работу.

На крыше его заменяет Сайфулла абый. При помощи лома он отделяет бревно от сруба и цепляет его к тросу крана. Кран отрывает бревно и перекладывает его в кузов грузовика. В кузове тоже несколько человек, аккуратно складывают доставленные краном бревна.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Пусть все будет к лучшему»

Со временем уже почти два десятка человек пришли поучаствовать в субботнике. В сторонке на столе – чистая вода в пятилитровых бутылках, перчатки, маски. Без масок здесь действительно не обойтись – на площадке висит плотное облако сажи, она застревает в горле, попадает в нос.

Присоединился к прихожанам и имам мечети Азат Ахметов. 38-летний хазрат приехал сюда из Башкирии «по распределению». Азат хазрат не стал много говорить о случившемся, не отрываясь от работы, коротко сказал: «Что бы ни было, пусть будет к лучшему».

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Другой участник субботника – Фердинанд абый не так сдержан. Он не скрывает возмущения: у кого рука поднялась на Татарскую усадьбу?! «Из-за одной спички столько людей вынуждены заниматься всем этим. Разве он мешал кому-то?» – говорит он. С крыши дома спускается Сайфулла абый – попить воды. Все лицо его в саже.

Помогать единоверцам пришел имам еще одной мечети. Саид Бобозода – уроженец Таджикистана, сейчас живет в Ульяновске. Учился в Болгарской исламской академии. Имам рассказал, что о субботнике узнал накануне, а о пожаре он даже не слышал.

Один за другим с грохотом на землю падают бревна – стена уже разобрана наполовину, дерево просто сталкивают вниз. Их тоже собирают и при помощи крана отправляют в кузов.

Фото: © Гелюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Еще с утра Рафаэль абый поставил вариться мясо, бульон к этому времени почти поспел. В подсобке мечети две женщины готовят обед – картошка для супа уже почищена, у плиты Лилия апа печет блины. Делает их с начинкой из творога. «Хорошие у нас люди, душевные. Легко, приятно с ними общаться», – говорит она.

Думается, такими вот шутками-прибаутками мужчины пытаются хоть немного облегчить боль от случившегося. Как же им тяжело, наверное, своими же руками сносить дом, который они с такими большими надеждами сами же и строили.

Автор: Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского