«Главная версия – поджог»: в Ульяновске сгорела Татарская усадьба

В ночь на 6 августа в Ульяновске сгорел дом, в котором местная татарская община хотела обустроить благотворительную столовую. «Татарская усадьба» возводилась на взносы членов общины и должна была открыться буквально через месяц. Подробности – в материале «Татар-информа».

Татарская усадьба – проект татарской мусульманской общины города Ульяновска. Бревенчатый дом в национальном стиле должен был стать местом для приема гостей, а также столовой. Открытие усадьбы, строительство которой идет в течение года, было запланировано на сентябрь. Однако из-за пожара от здания сейчас практически ничего не осталось.

«Русские женщины очень близко приняли к сердцу нашу беду»

Руководитель Заволжского совета Национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рафаэль Назмутдинов рассказал корреспонденту «Татар-информа» известные ему подробности происшествия и свою версию причины возникновения пожара.

«Главная версия – поджог. Она уже почти подтвердилась. Другого варианта вроде даже нет, потому что к этому дому ни свет, ни вода еще не были подведены. Очень красивое было здание. Мы его строили вместе с народом, на деньги неравнодушных людей. Общими силами возвели фундамент, стены. Сейчас это просто груда черного обгоревшего дерева. Хотели открыть уже в сентябре, оставалось лишь поставить четыре окна и две двери. Их должны были привезти на следующей неделе. Так жалко, знали бы вы. Все, что было собрано людьми, средства людей полностью сгорели. Очень больно от этого. Мы планировали здесь кормить нуждающихся, 10-15 человек в день», – рассказал Рафаэль Назмутдинов.

По словам активиста, у него уже состоялся разговор с руководителем исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Данисом Шакировым. «Он уже знает, сказал, что обсудит это с председателем «Милли шура» Василем Шайхразиевым. В свою очередь он свяжется с губернатором области. Только на той неделе на съезде конгресса я рассказал о нашей Татарской усадьбе», – говорит Рафаэль абый.

Бревенчатый дом в национальном стиле должен был стать местом для приема гостей, а также столовой Фото: © Рафаэль Назмутдинов

Следствие по факту пожара продолжается, на месте уже побывали несколько следственных групп. До окончания проверки заходить в пострадавшие от пожара помещения, трогать что-либо запретили. «До сих пор приходят жители, женщины плачут, не только татары, русские женщины очень близко приняли к сердцу нашу беду», – говорит Рафаэль Назмутдинов.

«На место приехал сразу»

Пожар возник в районе часа ночи 6 августа. Узнав о чрезвычайном происшествии, Рафаэль Назмутдинов тут же отправился в Ульяновск из своего дома в Буинском районе РТ. «У меня знакомый живет в высотке рядом с усадьбой. Он заметил зарево от пожара. Я приехал буквально в течение часа. Что только не думал по дороге, даже слезы были. Пожарных вызвал кто-то из жителей. К моменту моего приезда пожар уже потушили. До четырех утра в мечети заполняли протоколы», – рассказал Рафаэль Назмутдинов.

Татарская усадьба была в ведении Первой махалли (общины) Ульяновска. Рафаэль Назмутдинов также является руководителем общины. В 2014 году мусульмане отремонтировали старое здание детского сада и сделали там мечеть. Через пять лет туда же привезли из деревни бревенчатый дом, в котором открыли Музей татарской культуры. Новое здание должно было вмещать до 130 человек и служить благотворительным проектам.

Из деревни привезли бревенчатый дом, в котором открыли Музей татарской культуры Фото: © Рафаэль Назмутдинов

Осенью прошлого года мечеть и музей посетили руководители Всемирного конгресса татар. «Мы там побывали, зашли в дом-музей. Высадили яблони на территории, передали подарки от конгресса», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» заместитель председателя исполкома ВКТ Марс Тукаев.

В посадке деревьев участвовал также заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Осенью прошлого года мечеть и музей посетили руководители Всемирного конгресса татар Фото: © Рафаэль Назмутдинов

«С новым зданием надо будет принять меры предосторожности»

Главный редактор татарской газеты Ульяновской области «Өмет» Исхак Халимов назвал произошедшее большой трагедией для татарской общины.

«Большое горе это для нас, беда огромная. Мы все очень переживаем. С какими усилиями это здание было построено. Рафаэль Аминович (Назмутдинов, – прим. Т-и) человек очень активный, всегда доводит начатое дело до конца. Вышел на мэра города, Татарстан, руководство района. Все помогли. И вот буквально перед открытием такая беда», – поделился Исхак Халимов.

«Главная версия – поджог. Она уже почти подтвердилась» Фото: © Рафаэль Назмутдинов

По его словам, это самая активная махалля города, является религиозным и национальным центром для местных татар.

«Там очень много проходило разных встреч. В Рамадан каждый день проводили ифтары. Гости из Казани, писатели, артисты – все обязательно приезжали в этот центр. Они делают много хороших дел, и наша газета регулярно пишет о них», – рассказал главный редактор.

Дом-музей Фото: © Рафаэль Назмутдинов

Исхак Халимов надеется, что это красивое деревянное здание будет восстановлено.

«С новым зданием, видимо, будет необходимо принять меры предосторожности. Может быть, поставить охрану. Кто же мог подумать. Казалось бы, конфликтов никаких нет, живем хорошо, но вот такие ситуации случаются», – с горечью рассказал он.

По словам Исхака Халимова, люди не остались равнодушными к беде. Очень многие звонят, спрашивают, как помочь, куда перечислить деньги.

Следствие по факту пожара продолжается, на месте уже побывали несколько следственных групп Фото: © Рафаэль Назмутдинов

«Звонят из районов, деревень. Спрашивают, как помочь. В области деятельность общины известна всем. Хотят поддержать ее, чтобы она не прекратила свою работу», – рассказал журналист.

Жители махалли, активисты районного отдела татарской автономии уже приняли решение в ближайшие сроки восстановить здание на том же месте. Они надеются на поддержку от руководства области, города, Всемирного конгресса татар.

В телеграм-канале газеты «Өмет» можно узнать подробнее о возможности поддержать активистов. Помощь также принимается на карту Сбербанка 4276 6900 1392 7642 (привязана к номеру 8-927-270-99-07, Рафаэль Назмутдинов).

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перевод с татарского