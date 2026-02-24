«Будем настойчиво обращаться» – мэр Челнов о нехватке спортсооружений в городе

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вновь поднял вопрос развития спортивной инфраструктуры города. Ранее тема прозвучала на итоговой сессии Горсовета с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Пока мы спортивными объектами в городе обделены, их недостаточно. Будем настойчиво обращаться к руководству республики, чтобы на этот вопрос обратили внимание», – отметил градоначальник.

По словам мэра, Челны нуждаются в новых крупных объектах, в том числе в Ледовом дворце, Центре волейбола и других современных спортивных площадках.

Как сообщил начальник управления физической культуры и спорта Ренат Ахметшин, сегодня в городе систематически занимаются физической культурой и спортом более 348 тыс. человек – это 68 % жителей.

Спортивная инфраструктура включает 1149 объектов: универсальные площадки, спортивные залы, футбольные поля, бассейны, ледовые дворцы. В системе управления физической культуры и спорта работают 16 профильных учреждений – 11 спортивных школ и 6 школ олимпийского резерва.

В прошлом году статус школы олимпийского резерва получило учреждение «Строитель» – решение принято по итогам высоких спортивных результатов воспитанников.

Среди наиболее востребованных видов спорта в Набережных Челнах – плавание, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, легкая атлетика, хоккей, лыжные гонки и единоборства.