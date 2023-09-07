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«Будем и дальше поддерживать наших воинов»: в Челнах прошла встреча с участниками СВО
Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов встретился с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, а сейчас находятся в краткосрочном отпуске.
На своей странице «ВКонтакте» он поделился, что всегда находится на связи с бойцами и их близкими.
«Несколько вопросов решили на встрече, остальные взяли в работу. Будем и дальше поддерживать наших воинов!» — сообщил руководитель исполкома.
Военнослужащие пообщались с Фаридом Салаховым, главой Автозаводского района Винером Харисовым, представителями военкомата. Бойцы задали интересующие их вопросы. Также они поделились историями из своей жизни и поблагодарили участников встречи за поддержку и за то, что их просьбы всегда слышат.
В завершении встречи всем военнослужащим вручили вещмешки и утепленные резиновые сапоги.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что у челнинского военного под позывным Гамбит родился сын Александр.
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Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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