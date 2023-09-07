«Будем и дальше поддерживать наших воинов»: в Челнах прошла встреча с участниками СВО

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов встретился с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации, а сейчас находятся в краткосрочном отпуске.

На своей странице «ВКонтакте» он поделился, что всегда находится на связи с бойцами и их близкими.

«Несколько вопросов решили на встрече, остальные взяли в работу. Будем и дальше поддерживать наших воинов!» — сообщил руководитель исполкома.

Военнослужащие пообщались с Фаридом Салаховым, главой Автозаводского района Винером Харисовым, представителями военкомата. Бойцы задали интересующие их вопросы. Также они поделились историями из своей жизни и поблагодарили участников встречи за поддержку и за то, что их просьбы всегда слышат.

В завершении встречи всем военнослужащим вручили вещмешки и утепленные резиновые сапоги.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у челнинского военного под позывным Гамбит родился сын Александр.

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