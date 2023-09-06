«Защитник людей»: у челнинского военного под позывным Гамбит родился сын Александр

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В семье челнинского военнослужащего радостное событие: на свет появился малыш. Мальчика назвали Александром, это древнегреческое по происхождению имя значит «защитник людей». Его мама рассчитывает, что сын будет таким же сильным и смелым, как и его папа — военнослужащий с позывным Гамбит.

Отец малыша не смог присутствовать на выписке жены и сына. Он находится на передовой, но поздравил родных через SMS. Как признается супруга бойца, она счастлива, что их семья стала больше на одного человека.

Мальчик появился на свет в последний день лета. «Это, наверное, один из самых запоминающихся дней в моей жизни, в жизни нашей семьи, которая стала уже на одного человека больше. Это очень волнительно, чувства переполняют полностью. Муж написал очень такое трогательное сообщение, поблагодарил за сына. Сказал, что очень нас любит, что скоро вернется», — поделилась супруга бойца.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На знакомство с маленьким Александром приехали самые близкие и родные, в том числе родной старший брат, бабушки, дедушки и многие другие.

«Ждали его, конечно. Мы думали, дочка будет, а вышло — опять сын. Будем третьего добиваться. Ну ладно, как иначе, жизнь идет, все меняется», — заметил родственник военнослужащего.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

«Очень рады, очень даже. Я так волнуюсь, никак не могу сосредоточиться. [Хочется], чтобы сын вырос хорошим человеком, добрым, умным, конечно», — поделилась еще одна близкая военного.

А сейчас семья с нетерпением ждет, когда приедет военнослужащий. Теперь у него уже не один, а два сына, с одним из которых только планируется личное знакомство — не по телефону, а вживую.