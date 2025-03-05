БСМП Челнов предлагают назвать именем известного кардиохирурга Рената Акчурина

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Больнице скорой помощи в Набережных Челнах планируют присвоить имя выдающегося кардиохирурга Рената Акчурина. Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

«Принять предложение Министерства здравоохранения Республики Татарстан о присвоении государственному автономному учреждению здравоохранения Республики Татарстан „Больница скорой медицинской помощи” имени Рената Сулеймановича Акчурина и впредь именовать его государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Татарстан „Больница скорой медицинской помощи» имени Р.С.Акчурина”», – говорится в документе.

Ренат Акчурин известен как хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. В нашей стране и за рубежом его знают как ученого и специалиста, развившего уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.

Десятки лет он поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. Ренат Акчурин скончался 6 октября 2024 года на 79-м году жизни.