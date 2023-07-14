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Новости Татарстана и Казани
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До конца года в Казани отремонтируют подземный переход на площади Тукая
В Казани планируется провести ремонт подземного перехода на площади Тукая. Работы предполагается завершить до конца текущего года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города.
На состояние перехода жители города пожаловались в соцсетях. Так, горожане отмечают, что на одном из спусков в подземный переход отошла целая плита, также нарушена поверхность из плитки до входа в метро.
Точные сроки благоустройства перехода пока неизвестны, но проведут его в ближайшее время, отметили в КВБ, подчеркнув, что это будет текущий ремонт, а не капитальный.
Всего в Казани насчитываются 35 подземных и 26 надземных пешеходных переходов. В мэрии города поясняли, что текущий ремонт будет проводиться в них при необходимости. Так, в прошлом году в столице Татарстана ремонтировали подземный переход на площади Тысячелетия и около парка им.Горького.
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