До конца года в Казани отремонтируют подземный переход на площади Тукая

В Казани планируется провести ремонт подземного перехода на площади Тукая. Работы предполагается завершить до конца текущего года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Комитета внешнего благоустройства города.

На состояние перехода жители города пожаловались в соцсетях. Так, горожане отмечают, что на одном из спусков в подземный переход отошла целая плита, также нарушена поверхность из плитки до входа в метро.

Точные сроки благоустройства перехода пока неизвестны, но проведут его в ближайшее время, отметили в КВБ, подчеркнув, что это будет текущий ремонт, а не капитальный.

Всего в Казани насчитываются 35 подземных и 26 надземных пешеходных переходов. В мэрии города поясняли, что текущий ремонт будет проводиться в них при необходимости. Так, в прошлом году в столице Татарстана ремонтировали подземный переход на площади Тысячелетия и около парка им.Горького.