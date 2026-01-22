Бронзовый призер Олимпийских игр: Коростелев и Непряева будут бороться за медали

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов оценил перспективы Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на предстоящих ОИ-2026.

«Вся страна будет болеть за Коростелева и Непряеву. После слов Савелия о том, что на 99% чуда может не быть, мы все уже волновались. Кубок мира стал для них первым подобным опытом, и можно констатировать, что они однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх.

Надеемся на везение, хорошую подготовку, и при стечении всех факторов они будут бороться за подиум. Оба – сильные спортсмены, которые уже зарекомендовали себя. Мы знаем русские примеры, когда спортсмены приезжали на мировые старты и завоевывали медали. Молодая психология порой помогает выступить лучше», – приводит слова Петухова Metaraitings. .

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили официальное приглашение от МОК (Международный олимпийский комитет) на участие в ОИ-26.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в двух городах Италии, Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.