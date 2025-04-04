Бронзовый призер Нацчемпионата «Абилимпикс» из Казани мечтает стать известным режиссером

В региональном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с ОВЗ, который открылся сегодня в Казани, участвует Анель Имамиев. Благодаря чемпионатному движению молодой человек исполнил свою мечту – поступил в Казанский государственный институт культуры и учится на режиссера.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я студент первого курса Казанского государственного института культуры и уже не первый год принимаю участие в этом чемпионате. В прошлом году также выступал по компетенции «Вокал» и занял в Москве третье место», – рассказал он «Татар-информу».

Чемпионат «Абилимпикс» открывает перед молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья новые возможности, помогает развивать профессиональные компетенции и знакомит с работодателями. Сейчас Анель учится на педагога-режиссера театральных постановок и занимается в театральной студии.

«Я творческий человек, хочу свою дальнейшую жизнь связать с театром. Занимаюсь в театральной студии при Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина. В дальнейшем хочу стать режиссером», – поделился планами юноша.

Региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья открылся сегодня в Казанском государственном институте культуры. В этом году было подано более 80 заявок из городов и районов республики от школьников, студентов и молодых специалистов. Победители регионального этапа будут отстаивать честь Татарстана на отборочных соревнованиях и в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.

В этом году Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья, проходящий по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Видео: Наталья Рыбакова /«Татар-информ».