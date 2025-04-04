«Чемпионат открывает новые горизонты»: в Казани открылся региональный этап «Абилимпикса»

Региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья открылся сегодня в Казанском государственном институте культуры.

«Сегодня в Казанском государственном институте культуры проходит чемпионат «Абилимпикс». Хочу поблагодарить наших экспертов, потому что республика стала первой, где ввели творческую компетенцию «Вокал». Эта компетенция сейчас стала национальной», – сообщила журналистам на открытии чемпионата ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится по компетенциям «Исполнительское мастерство (вокал)», «Исполнительское мастерство (театральное искусство)», «Дизайн интерьера», «Звукорежиссура» и «Дизайн персонажей / анимация». В этом году было подано более 80 заявок из городов и районов республики от школьников, студентов и молодых специалистов. Участники успешно выступают на соревнованиях, повышают профессиональное мастерство, а талантливые школьники поступают в профильные вузы.

«Чемпионат открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями. Участники соревнований из Татарстана становятся нашими абитуриентами и студентами, успешно трудоустраиваются. Так, один молодой человек во время подготовки сомневался, что сможет поступить в Казанский государственный институт культуры. Он хорошо учился, собрал большое портфолио и сегодня учится в нашем вузе, а еще работает в молодежном театре», – рассказала Ахмадиева.

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью организован Министерством просвещения России при поддержке Правительства Москвы и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Создание дополнительного социального лифта для людей с инвалидностью, профессиональная ориентация, формирование спроса работодателей – таковы главные задачи движения «Абилимпикс».

«С каждым годом растет профессиональный уровень и уровень знаний участников. Они серьезно готовятся к чемпионату, ужесточаются и требования», – заметила Ахмадиева.

По ее словам, Казанский институт культуры на протяжении трех лет выступает стартовой площадкой для талантливых участников с инвалидностью и ОВЗ по разным творческим компетенциям. Так, 15-летняя Замира Гизатуллина участвует в компетенции «Вокал». Она учится в 33-й гимназии Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Очень люблю творчество, спорт и своих родителей. У меня поют мама, папа и бабушка. Благодаря им я посещала много концертов. Трудно передать свои эмоции. Бывает, что очень переживаю и даже плачу», – рассказала журналистам Замира Гизатуллина до начала соревнований.

Она представляла Татарстан на отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» в ПФО и стала бронзовым призером в категории «Школьники».

«Хочу стать певицей, не хочу бросать вокал. Планирую поступить в институт культуры», – поделилась планами Замира.

Победители регионального этапа будут отстаивать честь республики на отборочных соревнованиях и в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве. С 2020 года платформа выдает чемпионам сертификаты, с помощью которых молодые люди могут приобрести технические средства реабилитации или получить дополнительное образование по выбранному направлению.

В этом году Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья, проходящий по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Видео: Наталья Рыбакова /«Татар-информ».