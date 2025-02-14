news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 10:25

Броневики и снегоболотоходы: Минниханов осмотрел выставку техники в Челнах

Броневики и снегоболотоходы: Минниханов осмотрел выставку техники в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах представили уникальную выставку машин, которые производятся в городе. Технику осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Автограде.

Первой гостей встретила полевая кухня от мецената Рустама Гатина, которая уже два с половиной года снабжает горячими обедами жителей Лисичанска. За это время челнинцы приготовили почти 4 млн порций – впечатляющий результат.

На выставке было много интересных экспонатов: компания «Блазар» представила автомобиль со скрытым бронированием, готовый выдерживать серьезные нагрузки.

«Ремдизель» удивил защищенным санитарным автомобилем – тактическим медицинским транспортером, который способен работать даже в самых экстремальных условиях.

«Русак» продемонстрировал снегоболотоход, который может передвигаться по любому бездорожью, включая снег, болото, песок и тундру.

Эти машины – настоящие помощники в самых сложных ситуациях.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии жилого дома в Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025