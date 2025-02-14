Броневики и снегоболотоходы: Минниханов осмотрел выставку техники в Челнах

Сегодня в Набережных Челнах представили уникальную выставку машин, которые производятся в городе. Технику осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Автограде.

Первой гостей встретила полевая кухня от мецената Рустама Гатина, которая уже два с половиной года снабжает горячими обедами жителей Лисичанска. За это время челнинцы приготовили почти 4 млн порций – впечатляющий результат.

На выставке было много интересных экспонатов: компания «Блазар» представила автомобиль со скрытым бронированием, готовый выдерживать серьезные нагрузки.

«Ремдизель» удивил защищенным санитарным автомобилем – тактическим медицинским транспортером, который способен работать даже в самых экстремальных условиях.

«Русак» продемонстрировал снегоболотоход, который может передвигаться по любому бездорожью, включая снег, болото, песок и тундру.

Эти машины – настоящие помощники в самых сложных ситуациях.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии жилого дома в Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».