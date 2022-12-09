Бронь на похороны, поборы в школах, безнаказанность УК: эксперты обсудили коррупцию в РТ

Объявить 2024 год Годом борьбы с коррупцией в Татарстане сегодня предложили на антикоррупционном форуме «Алма – бирмэ». Такая идея возникла после долгих дискуссий о взятках и аферах в различных сферах жизни, в том числе среди чиновников. О чем еще говорили эксперты – в репортаже «Татар-информа».

Республиканский форум «Алма – бирмэ» приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией Фото: mzio.tatarstan.ru

Борьба с коррупцией – общая задача руководства республики и ее жителей

Подвести итоги борьбы с коррупцией в Татарстане и наметить задачи на будущее сегодня собрались на республиканском форуме «Алма – бирмэ» в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

Здесь собрались представители различных министерств и ведомств. Ведущими участниками беседы стали председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, замруководителя СУ СКР по РТ Марсель Дулкарнаев и глава Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

Прежде чем перейти к обсуждению актуальных вопросов, послание от Президента Татарстана Рустама Минниханова зачитала журналист Светлана Кадырова. В обращении Президент поздравил собравшихся на форуме с Международным днем борьбы с коррупцией. Он отметил, что республика остается в числе самых развивающихся регионов страны, даже в условиях санкций достойно отвечает на внутренние и внешние вызовы.

Главным гарантом развития республики Рустам Минниханов назвал вовлеченность жителей в принятие управленческих решений. Большую роль в налаживании обратной связи, конечно же, играют органы муниципальной власти.

«В Международный день борьбы с коррупцией мы заявляем о своей решимости последовательно принимать все меры для профилактики коррупции в экономической и социальной сферах жизнедеятельности. Мы надеемся на поддержку антикоррупционной политики со стороны жителей республики», – процитировала обращение Президента РТ Светлана Кадырова.

Главным гарантом развития республики Рустам Миннихнов в своем послании назвал вовлеченность жителей в принятие управленческих решений Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сдают погребальные места под бронь или просто хоронят на проезжей части

Дискуссии участников на республиканском форуме длились почти два часа. Но даже этого оказалось мало, чтобы разобрать все коррупционные проблемы, с которыми сталкиваются в Татарстане. Ясно одно – в числе аутсайдеров попали сфера ЖКХ, образование и здравоохранение.

«Чтобы вы понимали, с каким объемом приходится сталкиваться – на сегодняшний день нами расследовано 1200 уголовных дел о коррупции, и это четверть от всех дел. Половина из них связана со взятками, а именно с дачей, получением, посредничеством», – отметил в беседе с участниками замруководителя СУ СКР по РТ Марсель Дулкаранев.

По итогам этого года в Татарстане коррупционные нарушения были выявлены даже в сфере ритуальных услуг. Как оказалось, в 35 районах республики нет похоронных служб, все ритуальные услуги контролируются частниками, которые творят, что хотят.

В каких именно районах происходит похоронный беспредел, озвучивать на форуме не стали. Известно, что частники стали заниматься продажей гробов, бронированием мест для захоронений. В некоторых случаях проверяющие пришли в ужас от того, что умершие были похоронены буквально на проезжей части.

Марсель Дулкаранев: «На сегодняшний день нами расследовано 1200 уголовных дел о коррупции, и это четверть от всех дел» Фото: president.tatarstan.ru

«Накал с поборами в школах удалось снизить»

О результатах борьбы с коррупцией в сфере образования говорили еще на пресс-конференции в «Татар-информе». Тогда эксперты отметили, что обстановку с поборами в школах удалось улучшить, их стало меньше, однако в вузах и колледжах сотрудники продолжают попадаться на коррупционных нарушениях. К примеру, фиктивно зачисляют студентов и получают за них стипендии, берут на работу своих родственников и начисляют им завышенные премии. За этот год на подобных уловках попались 69 сотрудников учебных заведений, из которых двое – руководители.

«Стоит отметить, что сфера образования – это самая большая отрасль жизнедеятельности, в которой задействовано все население нашей республики. В такой большой семье не могут не возникать сложности, конфликты и нарушения. Это не значит, что данная сфера состоит только из нарушений. Каждый год число претензий, наоборот, снижается», – отметил заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

Прежде всего, снижение коррупционных рисков в сфере образования идет за счет цифровизации. Сегодня даже зачисление в первый класс возможно через электронные платформы, где прибегнуть к хитрости не смогут ни педагоги, ни родители.

«Если и есть обращения, которые сегодня к нам поступают, то чаще всего они касаются поборов в школах. На сегодняшний день к нам поступило порядка ста жалоб. Но накал удалось снизить. Той ситуации, что была пять лет назад, нет», – добавил Музипов.

Рамис Музипов: «Если и есть обращения, которые сегодня к нам поступают, то чаще всего они касаются поборов в школах» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Как завод на грани банкротства и убийство главы района подтолкнули к созданию экспертной группы в Татарстане

Рассуждая о коррупции, начальник Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов вспомнил несколько нашумевших в республике коррупционных дел. Примеры он привел из собственной практики, когда служил в УЭБ и ПК МВД по РТ, в 2000-х годах.

Первый был связан с челнинским автогигантом «КамАЗ» – когда завод едва не дошел до банкротства. Два года следственно-оперативная группа из 30 человек изучала все документы. Выяснилось, что руководство завода на тот момент буквально погрязло в коррупционных схемах.

«Это был умирающий завод. Показатели пошли вниз, зарплаты не платили. При этом, каждый из руководства там научился зарабатывать. Напомню, что у завода был прямой поставщик металла. Как только дали слабину, а вы понимаете, что у замдиректора есть сын, дочь, внуки. Они открывали фирмы-присоски, через которые поставлялся металл, и цена за него вырастала», – вспомнил Бадрутдинов.

Убийство главы Агрызского района РТ – еще пример преступления из-за корысти, рассказал Бадрутдинов. Тогда глава района стал жертвой членов одной из ОПГ.

«Эта группировка полностью оккупировала Агрыз. Дело доходило до того, что они контролировали даже ввоз и поставку продуктов в школы. Глава района был порядочным человеком и пытался с этим бороться», – рассказал Марс Бадрутдинов.

Эти случаи и подтолкнули к тому, чтобы в республике появилась своя экспертная группа по антикоррупционным вопросам. Ее деятельность направлена на профилактику коррупционных нарушений.

Марс Будрутдинов считает, что в борьбе с коррупцией как в сфере образования, так и других областях, нужно прежде всего начинать с себя Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не указал в декларации премию, якобы чтобы купить втайне от жены мороженое детям»

Отдельно Марс Бадрутдинов остановился на сведениях о доходах и расходах госслужащих, отметив, что подавать декларацию должны все, начиная с высокопоставленных лиц, заканчивая мелкими чиновниками. Но, как показывает практика, помнят об этом далеко не все.

Буквально на днях два руководителя муниципальных образований попались на сокрытии своих доходов. Нарушение выявила экспертная комиссия. Какую сумму не указали служащие, Бадрутдинов рассказывать не стал.

«Чтобы оправдаться, они несли детский лепет. Якобы первый получил премию, по всей видимости, в конверте, и не указал специально деньги, чтобы купить детям мороженое втайне от жены. Второй продал жилье, и не стал указывать вырученную сумму якобы из-за того, что деньги были уплачены наличкой», – рассказал начальник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Идут на хитрости с декларациями и более высокопоставленные служащие, отметил он. К примеру, не так давно в после зрения экспертной комиссии попали два депутата, которые не указали в декларациях по миллиарду. Такое поведение для чиновников недопустимо и сильно подрывает авторитет власти и доверие к ней.

«Итоги проверки показали, что они не указали по миллиарду. Не миллион, а миллиард! Люди потом смотрят на чиновников, как на врагов народа. Какая от этого может быть польза для общества?» – возмутился Бадрутдинов.

Эксперты назвют сферу образования одной из самых коррупционных Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каких специалистов мы получим, если в вузах царит бардак?»

Во время своего доклада Марс Бадрутдинов затронул и сферу образования. Напомним, что накануне на пресс-конференции в «Татар-информе» эксперты назвали сферу образования одной из самых коррупционных. Да, проблемы в ней есть, но их стало гораздо меньше, во многом благодаря нынешнему министру образования, объяснил Бадрутдинов.

Тем не менее, были случаи, когда руководство учебных заведений включало в списки студентов действующих или бывших сотрудников.

«Вот, например, главный бухгалтер, уже на пенсии. Она как будто поступила учиться на повара. За это еще стипендии начисляют. Она об этом даже не знает. Мой бывший коллега на днях рассказал, как он преподает в вузе, и на лекции, где должны по списку присутствовать 45 человек, от силы приходят 15. И если они деньги за учебу исправно платят, то обязательно получат диплом. И каких специалистов мы получим? Здесь мы все виноваты», – высказался Марс Бадрутдинов.

Глава Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики добавил, что в борьбе с коррупцией как в сфере образования, так и других, нужно, прежде всего, начинать с себя.

«Неужели в вузах нельзя навести порядок? Чтобы все было честно, чтобы все учились, и посещение было стопроцентным. Начинать борьбу с коррупцией нужно с себя», – обратился к присутствующим на форуме Марс Бадрутдинов.

В число аутсайдеров попали сфера ЖКХ, образование и здравоохранение Фото: © Елена Саляхоа / «Татар-информ»

«Мы все здесь потерпевшие от ЖКХ»

Жестче всего начальник Управления Президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политике Марс Бадрутдинов высказался о сфере ЖКХ, указав на то, что от нее страдают почти все жители республики.

«Мы все здесь потерпевшие», – сказал он.

Здесь, по словам экспертов, не хватает прозрачности перед населением. Люди попросту не знают, куда уходят деньги? С чем связан очередной рост платежей за услуги ЖКХ? Почему не проведен капремонт, или он сделан, но не качественно? Только за этот год от жителей Татарстана на Управляющие компании поступило около семи тысяч жалоб.

Одной из причин эксперты назвали ощущение безнаказанности у сотрудников Управляющих компаний. Другие участники форума говорили о том, что бразды правления должны быть у самих жителей.