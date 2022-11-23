«Накал удалось снизить»: эксперты РТ о поборах в школах и растрате фермерских грантов

Более ста обращений о поборах в школах, 36 млн рублей едва не присвоили себе фермеры – такие цифры были сегодня приведены на пресс-конференции в «Татар-информе» по вопросам антикоррупционной политики в сфере образования и сельского хозяйства. Эксперты рассказали, на какие еще уловки идут сотрудники ради своей выгоды.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

О коррупции в сфере образования и сельского хозяйства сегодня говорили на пресс-конференции в «Татар-информе». Как отмечают специалисты, обе сферы требуют особого внимания, так как именно здесь наблюдаются самые высокие коррупционные риски.

Поборы в школах, студенты-«призраки», существующие лишь на бумаге, трудоустройство родственников и необоснованное повышение им зарплат – вот лишь небольшой список нарушений, которые допускают сотрудники данных сфер. Тем не менее, регулярные проверки и антикоррупционная профилактика показали неплохие результаты. По словам заведующего организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексея Панкратова, проблему с данными нарушениями в обеих сферах удалось частично решить. Особенно удалось снизить накал с поборами в школах.

«Проблема учащихся и их родителей в части поборов в школах нам всем известна. Долгое время этот вопрос стоял в республике очень остро, но благодаря принятым мерам, накал удалось уменьшить. Мы видим, что сейчас от родителей поступает не так много жалоб. Мы установили общественный контроль, к тому же от сбора денег был отстранен административно-педагогический состав», – рассказал Алексей Панкратов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В топе нарушений – поборы в школе и завышенные премии родне

Тем не менее, с начала этого года в Департамент надзора и контроля в сфере образования поступило более ста обращений от жителей республики, касающихся коррупции, рассказал заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов. Чаще всего жалобы были связаны с поборами в школах.

«Как правило, сбор средств проводится на различные нужды в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования. Деньги собирают на ремонт, покупку оборудования или даже рабочих тетрадей. Мы обработали все обращения, поговорили с родителями, педагогическим коллективом, с администрацией учреждений. По итогам проверки, 21 сотрудник были привлечены к дисциплинарной ответственности», – рассказал Музипов.

Прием в первый класс находится на особом контроле в департаменте, отметил Рамис Музипов. По его словам, за этот год от родителей поступило 174 жалобы, связанные с нарушениями при зачислении их детей в первый класс. Из них 74 ребенка и вовсе получили отказ при приеме в школу.

«По итогу наших проверок, мы вынесли шесть предостережений в отношении образовательных учреждений. Два ребенка были восстановлены в правах и зачислены в первый класс», – уточнил замминистра образования и науки РТ.

Особенно остро в сфере образования стоит вопрос конфликта интересов, когда сотрудники прибегают к уловкам ради личной выгоды, к примеру, берут на работу своих родственников, завышают им зарплаты и премии. Согласно мониторингу департамента, чаще всего недобросовестные сотрудники попадались в колледжах и кадетских школах – 69 человек за этот год, из которых семь, том числе два руководителя учебных заведений, были уволены.

«Аналогичный мониторинг, пока в форме наблюдения, мы сейчас проводим и в муниципальных образовательных организациях. В Татарстане числятся 1414 муниципальных школ и 2200 детских садов. Поэтому объем проводимой работы колоссальный. Тем не менее, у нас есть промежуточные результаты. Они говорят о том, что случаев конфликта интересов стало меньше», – добавил Музипов.

Для сравнения: в прошлом году в муниципальных учреждениях было выявлено 46 случаев конфликта интересов, в этом – 37. В 14 районах республики, по словам Рамиса Музипова, нарушений не было вовсе.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сто тысяч поддельных дипломов купили татарстанцы на три года

Отдельно в беседе с журналистами замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов остановился на поддельных дипломах. Ежегодно специалисты департамента находят десятки сайтов по продаже липовых дипломов по «вкусной» цене. Привлекательные цены и легкость в приобретении привлекают тысячи татарстанцев – только за три года, по словам Музипова, жители республики приобрели более ста тысяч подделок на сумму в 7,5 млн рублей.

«Одним из источников приобретения поддельных документов являются сайты. Департаментом совместно с МВД и прокуратурой республики выявлено 296 таких сайтов. Информация по выявленным фактам направлена в Генеральную прокуратуру РФ для последующей блокировки», – рассказал Музипов.

При этом, каждый раз разработчики данных сайтов идут на уловки, чтобы избежать блокировки. Одни меняют в адресной строке букву, другие – цифры. Таким образом, ресурс продолжает работать и привлекать новых покупателей.

Фото: © «Татар-информ»

Для чего директор колледжа сам стал студентом

Что касается вузов и колледжей – там действуют несколько иные коррупционные схемы, рассказали сегодня на пресс-конференции специалисты. К примеру, в этом году проверки в учреждениях выявили 80 случаев фиктивного зачисления студентов. «Мертвые души», конечно же, лекции не посещали, экзамены не сдавали, но стипендии за них получались исправно, рассказал заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

«Факты фиктивного оформления студентов на бюджетную форму обучения были выявлены в Апастовском аграрном колледже, Дрожжановском техникуме отраслевых технологий, Лубянском лесотехническом колледже в Кукморском районе. Это 80 человек, которые были фиктивно зачислены в учебные заведения и получали стипендии», – рассказал Панкратов.

Некоторые ухищрения сотрудников доходили до абсурда, добавил спикер. К примеру, в списках студентов-очников числились руководство самих колледжей, их заместители или главный бухгалтер.

Фото: © «Татар-информ»

Вместо покупки оборудования – новая иномарка

Колоссальные средства, которые выделяются на развитие сельского хозяйства в Татарстане, требуют особого антикоррупционного контроля, отметил Алексей Панкратов. В этой сфере любые сделки, будь они связаны с выделением субсидий, или с проведением тендеров, должны быть прозрачны.

«Хочу отметить, что коррупционное влияние способствует возникновению и других нарушений. Так или иначе, была проведена большая работа по их устранению. Денежные средства были возвращены в бюджет», – рассказал Панкратов.

В этом году под проверку попал фермер из Спасского района, который, получив субсидию на развитие производства молока, присвоил деньги себе. В Азнакаевском районе фермер выиграл грант на закупку оборудования, но на деле эти деньги ушли на покупку машины.

«Были случаи неисполнения договоров. Тогда были выделены девять грантов на сумму в 36 млн рублей. Деньги, например, выделялись на достройку фермы, закупку скота. В отношении трех человек материалы были направлены в прокуратуру», – рассказал Панкратов.

Чтобы снизить число коррупционных нарушений, с сотрудниками сельского хозяйства регулярно проводятся профилактическая работа. При приеме на работу сотрудник обязательно проходит инструктаж. Кроме того, в ведомстве есть своя комиссия, которая держит на контроле исполнения договоров.