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Политика 25 октября 2024 15:30

Британский журналист: Саммит БРИКС стал началом конца гегемонии США

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Саммит БРИКС в Казани стал началом конца гегемонии США и доминирования американского доллара в мире. Такое мнение высказал британский писатель и журналист Джордж Гэллоуэй.

«Саммит в Казани увенчался огромным успехом. <…> У меня есть уверенность, что БРИКС-2024 станет знаковым моментом в истории человечества, потому что это начало конца гегемонии Соединенных Штатов и тирании доллара», – приводит его слова ТАСС.

Эксперт добавил, что итоги саммита простимулируют движение к многополярному миру. По его мнению, БРИКС станет «противоядием от яда «однополярной власти, насилия и двойных стандартов».

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 стран.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран. На их долю приходятся треть мировой суши и почти половина населения планеты.

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#саммит БРИКС #БРИКС
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