Британский парламент одобрил ужесточение и расширение санкций против России

Парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях, позволяющие вводить ограничительные меры против более широкого круга российских лиц и компаний. Они уже вступили в силу, передает РИА Новости.

Как отмечает пресс-служба Правительства Соединенного Королевства, теперь власти Британии смогут вводить санкции против российских организаций и физических лиц, работающих «в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, ИКТ и финансовые услуги».

Действовавший ранее санкционный режим допускал введение рестрикций только против тех людей и фирм, которые, по мнению британского кабинета, напрямую вовлечены в «дестабилизацию» Украины.

Теперь ограничительные меры должны быть направлены против тех, кто содействует тем или иным способом дестабилизации ситуации на Украине, препятствует работе международных организаций, ведет бизнес с самопровозглашенными республиками Донбасса, торгует или работает в Крыму.

В качестве «вовлеченных лиц» обновленный закон рассматривает людей, получающих выгоду от властей России или оказывающих им поддержку. Речь идет о работе предприятий, аффилированных с руководством страны, владении, прямом и непрямом контроле над ними, а также руководстве такими компаниями.

Под аффилированностью с властями подразумевается прямой или косвенный контроль, финансирование со стороны государства, а также получение средств от Российского фонда прямых инвестиций и Фонда национального благосостояния.

Внесение изменений в законодательство не означает автоматического введения новых санкций, но дает Правительству Британии дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины. Поправки к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года были предложены еще в 2019 году, но принять их было предложено только сейчас.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров увидел во встрече со своей британской коллегой Лиз Трасс разговор немого с глухим.