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Экономика 4 августа 2025 15:35

Британская компания нашла крупнейшее за 25 лет месторождение нефти в бассейне Сантос

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Компания BP открыла самое крупное за 25 лет месторождение нефти и газа. «Черное золото» нашли в бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии, сообщила пресс-служба энергетической компании.

Отмечается, что месторождение Бумеранге находится в 400 км от Рио-де-Жанейро. Площадь, которую оно занимает превышает 300 кв. км.

После публикации информации об открытии нефтегазового месторождения ценные бумаги компании выросли на 1,5%, согласно котировкам на Лондонской фондовой бирже. Как добавили представители компании, это уже 10-е месторождение, открытое в 2025 году.

Ранее нефтегазовое месторождение нашли и в Польше. Однако, как сказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, там нашли очень маленькое месторождение нефти по сравнению с теми, которые есть в Татарстане или в Западной Сибири.

#нефть #газ
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