Экономист Разуваев заявил, что в Польше нашли маленькое месторождение нефти

В Польше нашли очень маленькое месторождение нефти по сравнению с теми, которые есть в Татарстане или в Западной Сибири. Об этом «Татар-информу» сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее сообщалось, что на побережье Балтийского моря недалеко от города Щецин обнаружили крупнейшее в Польше месторождение нефти. Причем в Германии уже взволнованы возможными планами Польши качать нефть в Балтийском море, пишет агентство DPA.

«В Польше нашли сейчас новое месторождение – оно большое для самой страны, но в масштабах Татарстана или Западной Сибири оно маленькое. А в масштабах глобального нефтяного сектора тот объем нефти, который собираются качать из этого месторождения, вообще ни о чем», – сказал собеседник агентства.

При этом нефть из польского месторождения будут качать вопреки возмущениям властей Германии, считает экономист.

«Немцы просто любят эту повестку насчет альтернативной энергетики со всеми вытекающими», – объяснил поведение Германии Разуваев.