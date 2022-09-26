Великобритания расширила санкции против России из-за референдумов на Украине

Великобритания расширила санкции против России из-за проведения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей Украины плебисцитов о присоединении к РФ.

«Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям», — сказано в заявлении Правительства Соединенного Королевства.

В частности, ограничительные меры введены против главы Правительства Херсонской области Сергея Елисеева, руководителя администрации Херсона Александра Кобеца, главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого и его заместителя Владимира Рогова.

Кроме того, под санкции попали начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин и заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Помимо этого, рестрикции затронули основателя компании «Киевская площадь» Года Нисанова, основателя и президента Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова, главу группы компаний «Арети» Игоря Макарова и АО «Гознак».

В черный список также включены 23 представителя состава совета директоров и правления Газпромбанка, 16 представителей наблюдательного совета и правления Сбербанка, десять топ-менеджеров Совкомбанка. Среди них — заместители председателя правления «Сбера» Ольга Голодец и Станислав Кузнецов, член наблюдательного совета — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, бывшая заместитель председателя правления Белла Златкис, заместитель председателя правления Газпромбанка Фамил Садыков.