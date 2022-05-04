Британия ввела санкции против КАМАЗа, Физтеха и ряда российских журналистов

Великобритания расширила санкции против России. Ограничительные меры введены против ПАО «КАМАЗ», ВГТРК, некоторых других СМИ и компаний, Московского физико-технического института, а также ряда сотрудников медиа и топ-менеджеров банков. Это следует из размещенного на сайте британского Правительства санкционного списка.

В частности, рестрикции введены против председателя правления банка «Открытие», бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, а также заместителя министра обороны России Николая Панкова и директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника.

Из лиц, связанных со СМИ, в санкционный список включены в том числе ведущий программы «Однако» на «Первом канале» и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев, ведущая и автор программ на ВГТРК Наиля Аскер-заде, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, названный руководителем англоязычной редакции телеканала RT ирландский журналист Брайан Макдоналд и глава совета директоров «Первого канала», помощник Президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Кроме того, ограничения затронули принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву телеканал «Царьград», связанный с Минобороны РФ телеканал «Звезда», агентство InfoRos, освещающее события на Украине, и англоязычные онлайн-издания South Front и SCF (Strategic Culture Foundation, «Фонд стратегической культуры»).

Санкции введены из-за поддержки специальной военной операции на Украине, а в случае журналистов и СММ — еще и за «дезинформацию». Они предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование в Соединенном Королевстве всех активов упомянутых физических и юридических лиц, уточняет РБК со ссылкой на заявление МИД Британии.

Помимо этого, из-за новых санкций российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в пиаре, бухгалтерском деле и консультировании по вопросу менеджмента, отмечает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать ограничительные меры, направленные против России. В частности, Великобритания ввела санкции против главы КАМАЗа Сергея Когогина еще в начале апреля.