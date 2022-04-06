Великобритания ввела санкции против главы КАМАЗа Сергея Когогина

Министерство иностранных дел Великобритании обновило санкционный список, включив в него генерального директора компании «КАМАЗ» Сергея Когогина, следует из документа.

Санкции введены в отношении других российских бизнесменов: председателя правления российской газовой компании «Новатэк», председателя совета директоров и крупнейшего акционера нефтехимического холдинга СИБУР Леонида Михельсона, президента «АЛРОСы» Сергея Иванова, владельца холдинга "Акрон" Вячеслава Кантора, председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова.

В обновленном санкционном списке Александр Дюков – гендиректор «Газпром нефти» и президент Российского футбольного союза, Андрей Гурьев – основатель компании «Фосагро» и бизнесмен Борис Ротенберг.