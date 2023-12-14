Британия введет запрет на ввоз алмазов из России с 1 января

С 1 января 2024 года в Великобритании введут запрет на импорт российских алмазов, сообщается в заявлении МИД страны.

«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — отмечается в тексте.

Согласно документу, эмбарго введут и на товары, которые могут применяться в «военных либо промышленных целях». К примеру, к таким отнесены запчасти для машин, электронная продукция, в том числе оборудование для изготовления печатных плат.

Ранее СМИ сообщили, что Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.