Telegraph: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Сколько ракет входит в поставку, неизвестно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

От предыдущей версии ракету отличает дальность пуска — в два раза больше, а также лазерное наведение. Она используется британскими ВС с 2016 года.

Напомним, что полгода назад Киев получил и предыдущую серию этой ракеты — Brimstone-1. Самонаводящиеся ракеты, как правило, запускаются с воздуха, но ВСУ модифицировали грузовики, чтобы применять их в качестве платформ для запуска.