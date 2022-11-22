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Политика
22 ноября 2022  06:39

Telegraph: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2

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Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Сколько ракет входит в поставку, неизвестно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

От предыдущей версии ракету отличает дальность пуска — в два раза больше, а также лазерное наведение. Она используется британскими ВС с 2016 года.

Напомним, что полгода назад Киев получил и предыдущую серию этой ракеты — Brimstone-1. Самонаводящиеся ракеты, как правило, запускаются с воздуха, но ВСУ модифицировали грузовики, чтобы применять их в качестве платформ для запуска.

#ракета #Украина #великобритания
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