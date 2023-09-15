Британия внесла ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

Вестминстерский дворец, место заседаний парламента Великобритании

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Министерство внутренних дел Великобритании внесло частную военную компанию «Вагнер» в список террористических организаций. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ранее, 6 сентября, парламент Соединенного Королевства одобрил решение о признании группы «Вагнер» террористической организацией. Соответствующий указ вступает в силу немедленно.

Принадлежность к ЧВК «Вагнер» или ее активная поддержка отныне станет рассматриваться в Британии как уголовное преступление. Это грозит «потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом или вместо него», уточняется в сообщении британского МВД.

На данный момент судьба ЧВК «Вагнер» после гибели ее основателя — бизнесмена Евгения Пригожина и командира — Дмитрия Уткина (по позывному которого, «Вагнер», группа и получила свое название) не определена. По сведениям из открытых источников, бойцы ЧВК по-прежнему находятся на территории Беларуси, Сирии и ряда стран Африки.