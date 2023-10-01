Британия направила истребители Typhoon в Польшу для ее защиты от России

Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании

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Великобритания отправила свои многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности этой страны в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 15 октября.

Об этом шаге властей Соединенного Королевства рассказал британский министр обороны Грант Шэппс, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, передает ТАСС.

Глава Минобороны Британии назвал отправку истребителей «мощным сигналом» поддержки союзника по НАТО на фоне «высокой», по его оценке, «угрозы российского вмешательства».

При этом Шэппс уточнил, что прямо во время его речи британские самолеты «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей».

Вместе с тем руководитель военного ведомства не стал раскрывать, сколько именно истребителей Лондон выделил на поддержку Варшавы. Всего на вооружении Королевских ВВС (RAF) стоят 159 Eurofighter Typhoon.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта.