Британия бессрочно разрешила импорт из третьих стран топлива из российской нефти

Великобритания бессрочно разрешила поставки дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Это следует из лицензии Управления по реализации финансовых санкций (OFSI) британского Министерства по делам бизнеса и торговли.

«Генеральная торговая лицензия на подпадающие под санкции переработанные нефтепродукты разрешает импорт в Великобританию следующих запрещенных товаров, произведенных в третьих странах из российской сырой нефти: дизельного топлива, <…> авиационного керосина <…>», – сказано в документе.

Кроме того, разрешается предоставление определенных услуг и осуществление действий, связанных с импортом дизеля и авиационного топлива. Ведение соответствующей документации обязательно.

Соответствующие исключения из санкционного режима вступят в силу уже завтра, 20 мая. Несмотря на бессрочный характер, лицензия подлежит периодическому пересмотру. При принятии решения об отзыве лицензии британские власти постараются уведомить о нем за четыре месяца до его вступления в силу, уточнили в OFSI.

Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти в третьих странах, в октябре прошлого, 2025 года.

Накануне Соединенные Штаты продлили еще на 30 дней генеральную лицензию на операции с нефтью и нефтепродуктами из России.