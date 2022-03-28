Бригада каменщиков пожертвовала 100 тыс. рублей на строительство мечети «Джамиг»

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Бригада каменщиков соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах пожертвовала на строительство культового сооружения 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В эти дни строители завершают важный этап работ — возведение кирпичной кладки наружных стен. Общий их объем составил более 2 тыс. кубометров.

Основную часть этих работ выполнила бригада Эльдара Усманова, в составе которой 15 человек. В бригаде трудятся не только каменщики, но специалисты по кровле и бетонным работам.

Мечеть строится на пожертвования, полученные от прихожан и неравнодушных людей. Средства на строительство мечети также жертвуют благотворители, в числе которых депутаты горсовета, руководители предприятий и организаций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект в Челнах — это комплекс зданий общей площадью 6,6 тыс. квадратных метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине, диаметр которого составит 19 метров, и малыми, установленными над лифтовыми шахтами по бокам. К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также будет установлено по одному среднему куполу диаметром 9 метров. У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. Для сравнения: высота минаретов казанской мечети «Кул-Шариф» только 58 метров.