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Спорт
20 декабря 2021  15:54
Арсений Каримов

«Бред полный»: Сайманов прокомментировал слухи о Черчесове в «Рубине»

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал полным бредом слухи о том, что Леонида Слуцкого на посту главного тренера может сменить экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, сообщает Sport24.

«Черчесов может сменить Слуцкого? Бред полный», - сказал Сайманов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Станислав Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош».

Напомним, что «Рубин» ушел на зимний перерыв на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. Кроме того, последние три матча чемпионата были проиграны.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало большой материал об итогах выступления «Рубина» в первой части чемпионата.

#фк рубин #рустем сайманов #станислав черчесов
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