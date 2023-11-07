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Бразилия заинтересована в участии в Играх стран БРИКС в Казани
Бразилия может принять участие в Играх стран БРИКС. О заинтересованности в соревнованиях рассказал бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Россия еще в начале января была инициатором различных мероприятий в области политики, культуры, экономики. Нам интересно участвовать во многих таких событиях. И я думаю, возможно наше участие в Играх БРИКС», — заметил дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, что следующие Игры стран БРИКС пройдут в 2024 году в Казани. Ожидается, что соревнования продлятся с 12 по 23 июня.
Кроме того, по предложению Президента России Владимира Путина осенью 2024 года в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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