Бразилия может пересмотреть решение о запрете импорта «Спутника V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) может пересмотреть решение о запрете импорта российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при условии получения новых данных от разработчика. Об этом заявил руководитель ведомства Антониу Барра Торрес.

«Мы приняли решение на основании полученных данных. <...> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения», — приводит слова бразильского чиновника ТАСС.

Согласно данным Anvisa, основное препятствие для разрешения поставок российской вакцины — наличие способных к воспроизводству аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после прививки.

Российский фонд прямых инвестиций объявил в Twitter’е о планах подать в суд на бразильского регулятора «за умышленное распространение ложной и неточной информации». Впоследствии представители Anvisa продемонстрировали предоставленные разработчиком документы и опубликовали аудиозапись встречи с сотрудниками Центра Гамалеи, отмечает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад обсудили поставку российских вакцин от коронавируса в Сирию.