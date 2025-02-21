«Они были, как братья»: стартовал суд по делу об утонувшем Управделами Минземимущества РТ

Кировский суд Казани со второго раза начал рассматривать дело сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова. По версии следствия, из-за того, что он управлял катером, будучи пьяным, утонул его друг – Управделами Минземимущества РТ. Защита просит суд о примирении сторон, брат погибшего не возражает, категорически против сторона обвинения.





Ленара Мухутдинова обвиняют в том, что он, будучи пьяным, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, из-за чего погиб человек

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Управлял катером, будучи пьяным, из-за этого человек погиб»

В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова. Его обвиняют в том, что он, будучи пьяным, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. из-за чего погиб человек.

В конце сентября прошлого года на лодочной станции «Венеция» вблизи паромной переправы Аракчино – Верхний Услон на Волге катер врезался в пирс, после чего перевернулся. По версии следствия, им управлял именно Ленар Мухутдинов. В катере было пять человек – четверо, включая Мухутдинова, выплыли, один погиб.

«Мухутдинов обладал нужными знаниями, навыками и был обязан соблюдать правила управлением водным транспортом. Проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение катера с пирсом. В результате чего погиб человек. Потом он отказался от освидетельствования и скрылся», – сообщил государственный обвинитель.

В конце сентября прошлого года вблизи паромной переправы Аракчино – Верхний Услон на Волге лодка врезалась в пирс, после чего перевернулась Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Татар-информ» сообщал, что тем самым пятым пассажиром катера, который не смог выплыть, был 37-летний управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

«Под подпиской о невыезде улетел в Дубай»

Ленар Мухутдинов признает вину частично – согласен с тем, что трагический инцидент произошел, но заявляет, что пьяным не был. Сразу после оглашения обвинения брат погибшего Ильназа Валеева заявил суду, что в день трагедии созванивался с ним, чтобы узнать, как у него дела. Когда узнал о случившемся, сразу выехал к лодочной станции.

«Я был в состоянии шока, что в тот день мне говорили участники событий, не помню. Видел там перевернутую лодку», – дополнил он.

Ленар Мухутдинов признает вину частично – согласен с тем, что трагический инцидент произошел, но заявляет, что пьяным не был Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам брата погибшего, Мухутдинов приезжал – извинился перед родителями и передал им деньги. О какой именно сумме идет речь, не сказал.

«Братишку не вернешь, они с Мухутдиновым были друзьями, я бы не хотел, чтобы его наказывали. Его извинения считаю достаточными», – дополнил брат погибшего.

После этого адвокат пострадавшего заявил о намерении закрыть дело за примирением сторон, заявив: «Погибший был как брат Мухутдинову». Его поддержал Ленар Мухутдинов со своим адвокатом Ниязом Халитовым. Резко против выступил государственный обвинитель, татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев.

В ответ на такой выпад со стороны защиты он попросил суд ужесточить меру пресечения Ленару Мухутдинову, потому что тот, находясь под подпиской о невыезде, летал в Дубай, чем нарушил избранную ему меру пресечения.

Гособвинитель предоставил документы о пересечении границы Мухутдиновым, поначалу его адвокат попросил суд изучить документы, чтобы удостовериться в них, но чуть позже подсудимый признался: «Да, улетал, мне разрешил следователь».

Резко против примирения сторон выступил государственный обвинитель, татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На вопрос судьи, почему он покинул страну, когда суд избрал ему подписку о невыезде, дополнил: «Меня в первый раз судят, я не знал, что нельзя, думал, разрешения от следователя достаточно».

Его защитник Нияз Халитов заявил встречное ходатайство о возврате дела на дополнительное расследование.

Атмосфера в зале накалилась, агрессивный диалог между стороной защиты и обвинением прервала судья. Она заявила, что на следующем заседании вынесет решение по поводу ужесточения меры пресечения и возвращения дела на дополнительное расследование.