«Они были, как братья»: стартовал суд по делу об утонувшем Управделами Минземимущества РТ
За гибель Ильназа Валеева судят его друга, управлявшего катером
Кировский суд Казани со второго раза начал рассматривать дело сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова. По версии следствия, из-за того, что он управлял катером, будучи пьяным, утонул его друг – Управделами Минземимущества РТ. Защита просит суд о примирении сторон, брат погибшего не возражает, категорически против сторона обвинения.
«Управлял катером, будучи пьяным, из-за этого человек погиб»
В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова. Его обвиняют в том, что он, будучи пьяным, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. из-за чего погиб человек.
В конце сентября прошлого года на лодочной станции «Венеция» вблизи паромной переправы Аракчино – Верхний Услон на Волге катер врезался в пирс, после чего перевернулся. По версии следствия, им управлял именно Ленар Мухутдинов. В катере было пять человек – четверо, включая Мухутдинова, выплыли, один погиб.
«Мухутдинов обладал нужными знаниями, навыками и был обязан соблюдать правила управлением водным транспортом. Проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение катера с пирсом. В результате чего погиб человек. Потом он отказался от освидетельствования и скрылся», – сообщил государственный обвинитель.
«Татар-информ» сообщал, что тем самым пятым пассажиром катера, который не смог выплыть, был 37-летний управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.
«Под подпиской о невыезде улетел в Дубай»
Ленар Мухутдинов признает вину частично – согласен с тем, что трагический инцидент произошел, но заявляет, что пьяным не был. Сразу после оглашения обвинения брат погибшего Ильназа Валеева заявил суду, что в день трагедии созванивался с ним, чтобы узнать, как у него дела. Когда узнал о случившемся, сразу выехал к лодочной станции.
«Я был в состоянии шока, что в тот день мне говорили участники событий, не помню. Видел там перевернутую лодку», – дополнил он.
По словам брата погибшего, Мухутдинов приезжал – извинился перед родителями и передал им деньги. О какой именно сумме идет речь, не сказал.
«Братишку не вернешь, они с Мухутдиновым были друзьями, я бы не хотел, чтобы его наказывали. Его извинения считаю достаточными», – дополнил брат погибшего.
После этого адвокат пострадавшего заявил о намерении закрыть дело за примирением сторон, заявив: «Погибший был как брат Мухутдинову». Его поддержал Ленар Мухутдинов со своим адвокатом Ниязом Халитовым. Резко против выступил государственный обвинитель, татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев.
В ответ на такой выпад со стороны защиты он попросил суд ужесточить меру пресечения Ленару Мухутдинову, потому что тот, находясь под подпиской о невыезде, летал в Дубай, чем нарушил избранную ему меру пресечения.
Гособвинитель предоставил документы о пересечении границы Мухутдиновым, поначалу его адвокат попросил суд изучить документы, чтобы удостовериться в них, но чуть позже подсудимый признался: «Да, улетал, мне разрешил следователь».
На вопрос судьи, почему он покинул страну, когда суд избрал ему подписку о невыезде, дополнил: «Меня в первый раз судят, я не знал, что нельзя, думал, разрешения от следователя достаточно».
Его защитник Нияз Халитов заявил встречное ходатайство о возврате дела на дополнительное расследование.
Атмосфера в зале накалилась, агрессивный диалог между стороной защиты и обвинением прервала судья. Она заявила, что на следующем заседании вынесет решение по поводу ужесточения меры пресечения и возвращения дела на дополнительное расследование.