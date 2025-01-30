«Брат и шурин там, а я что – рыжий?»: как контрактник из Казани стал оператором БПЛА

Боец с позывным Веселый подписал контракт минувшей осенью – сказал, что сидеть сложа руки и смотреть, как бесчинствует враг, больше не может. Уговоры родных не подействовали, ведь на СВО с первых дней его брат и брат жены. О том, как проходят его первые месяцы на фронте, в репортаже «Татар-информа».





«Я пошел, потому что мои родственники, друзья и знакомые здесь»

Бойцу с позывным Веселый 36 лет, родом он из Казани. В октябре прошлого года он после долгих раздумий решил подписать контракт с Минобороны РФ. Сейчас он служит оператором БПЛА в артразведке.

Со связью на передовой непросто, поэтому о бойце рассказали его супруга и мама. Веселый смог передать только одно сообщение.

«Я пошел, потому что мои родственники, друзья и знакомые здесь находятся. Хотел их поддержать и попробовать себя в этом деле. Вроде все получается, все нравится. Обстановка на передовой спокойная», – сообщил боец.

Жена бойца Марина пока справляется со всеми домашними делами одна. Папу с фронта ждут и две дочки: старшей одинадцать лет, а младшей – семь.

«От детей не стали скрывать, куда уехал папа. Они, безусловно, скучают, ждут с нетерпением его возвращения и безумно гордятся. Старшая и до этого писала письма бойцам, а сейчас стала делать это еще чаще и с особым проникновением», – рассказывает она.

«Его все отговаривали – и близкие, и друзья, но он стоял на своем»

Говорит, что свое решение супруг принял спонтанно.

«Он просто решил, и все. Его все отговаривали – и близкие, и друзья, но он стоял на своем. На передовой уже три года его брат. С осени 2022 года воюет мой брат – он выслал ему отношение, чтобы они служили в одной части. Так и вышло – служат вместе», – рассказывает Марина.

Брату Марины 27 лет. Когда началась мобилизация, ему пришла повестка, но он решил подписать контракт, чтобы служить в той части, где проходил срочную службу.

«Он видел и смерти, и взрывы, и много что там испытал. Когда он ушел, у него была беременная жена, сейчас дочке уже два года. Брат тоже немногое рассказывает, только с мужем делится. Говорит, что все это мне знать не нужно», – рассказывает Марина.

Сначала Веселого, как и полагается, отправили на обучение на три недели, потом уже к месту дислокации его подразделения выполнять боевую задачу.

«Где именно он находится сейчас, я не знаю, им многое нельзя рассказывать. В основном передает, что все хорошо. Непосредственно в боях он не участвует. Он рассказывает, что у них спокойно, но иногда слышны взрывы, бывают прилеты, но очень редко», – говорит жена бойца.

«Муж получил все выплаты, мы планируем купить землю и строить дом»

Периодически Марина вместе с родными собирает посылки для брата и мужа.

«Чаще всего они просят какие-нибудь сладости, всем остальным они обеспечены. Быт у них там полностью устроен – готовят себе сами, едят мясо, тушенку. Живут в блиндаже под землей. Там тепло и сухо», – поделилась Марина.

Многие идут на СВО, чтобы заработать, но, по ее словам, ее супругом движет патриотизм. До отправки он изготавливал декоративный камень, потом стал работать на стройке – зарплата была хорошая. Семья жила в достатке, но жилищный вопрос они долгое время не могли решить. Участие главы семейства в СВО позволит решить эту проблему.

«Мы живем в общежитии. После подписания контракта муж получил все обещанные выплаты, теперь планируем купить землю и строить потихоньку дом. Зарплату тоже хорошую выплачивают, больше 200 тысяч в месяц. Потихоньку накопим на строительство», – поделилась планами Марина.

Скоро семья ждет долгожданной встречи – в отпуск должен приехать ее брат, а вслед за ним и супруг. Для семьи эти события станут настоящим праздником.

«Он говорит, что очень скучает, хочет быстрее вернуться домой с победой», – поделилась Марина.

«Мам, ну я что, рыжий? Брат – там, шурин – там, а я что?»

Мама Веселого Елена проводила на фронт второго сына. Первым ушел средний сын. Его призвали в армию в 2021 году, почти сразу он подписал контракт. А когда началась СВО, оказался там в числе первых. Его позывной Радиатор, ему 22 года.

Веселый сообщил матери о том, что подписал контракт, когда уже был на пути в учебную часть.

«Сын позвонил мне и сказал: “Мама, я в поезде”. Я удивилась, спросила, куда он поехал, и он все мне рассказал. Понимал, что я начну его отговаривать, и поэтому не говорил раньше. Он сказал: “Мам, ну я что, рыжий? Брат – там, шурин – там, а я что? А если нацисты на нашу территорию зайдут? У меня ведь двое детей, у меня есть ты, братья, сестры – я ведь должен их защищать”», – вспоминает Елена.

Сын тогда сказал матери, что пока будет стоять на страже страны, его семья будет обеспечена – обещали хорошие выплаты.

«Я ему сказала, что деньги – это не главное, а он ответил: “Ну, если не заработаю, не страшно. Зато я себя человеком буду чувствовать”», – с гордостью рассказывает мать.

Занимается ремонтом беспилотников: приводит их в порядок после вылетов и готовит к новым задачам

Веселый не только оператор БПЛП, еще он занимается ремонтом беспилотников – приводит их в порядок после вылетов и готовит к новым задачам.

«Он с детства любит возиться с электрикой, разбирал магнитофоны и другую технику. Отец занимался строительством, сын с 11 лет ему помогал. Носил стройматериалы, не боялся работы. К труду он у нас приучен с детства. Рос он трудным подростком, мне было нелегко, но когда вырос – все наладилось, сказал мне спасибо», – поделилась Елена.

Она рассказывает, что в детстве читала ему Библию, поэтому вырос он верующим человеком. По праздникам он всегда бывает в храмах.

«Детей своих он приучил не выбрасывать хлеб, говорил, лучше засушить и птиц накормить. Он с малых лет крошки собирал со стола и съедал. Говорит, что Иисус Христос одним куском хлеба весь мир накормил, а мы его гадим, столько труда в него вложено», – отметила она.

На СВО у Веселого есть возможность общаться с батюшкой, ходить на службы.

«Вот на Крещение для них воду освятили, они обливались, и на Рождество была служба – вера очень спасает на фронте», – отметила мать бойца.

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