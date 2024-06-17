«Мама, я буду идти до конца, пока не наступит мир»: история контрактника СВО из Казани

«Сыну всего 22 года, но у него уже есть награды»

Елена Коновалова – многодетная мать, воспитывает четверых своих детей и одного приемного. Один из ее старших сыновей сейчас на СВО. Ему 22 года, он прошел обучение в ДОСААФ и теперь возит боеприпасы бойцам. Под обстрелами на своем «УАЗе» он едва ли не каждый день преодолевает опасный путь, выполняя боевую задачу.

«Его позывной – Радиатор. Говорит, что в начале службы, в первые дни на СВО, у его машины потек радиатор, когда они ехали в колонне. Он быстро его снял, поменял, и его с тех пор Радиатором и зовут», – улыбается мать.

Радиатор пока еще рядовой, но уже имеет две награды – медаль Суворова и медаль «Участнику специальной военной операции».

«Младший сын пошел по стопам старшего брата, сейчас тоже учится на водителя в ДОСААФ, даже уже обучает других новобранцев и осваивает управление танком», – рассказывает Елена.

«Переубедить не удалось, пришлось поддержать»

Старший сын Елены пошел в армию и там подписал контракт.

«В армию его призвали в 2021 году, он еще до этого говорил, что хочет стать военным, подписать контракт. Я его оговаривала, но он настаивал. Его привлекал престиж профессии, возможность бесплатно получить образование и жилье. Переубедить не удалось, пришлось поддержать», – рассказывает Елена.

Контракт Радиатор подписал через полгода после срочной службы, зимой 2021 года.

«В конце февраля он мне позвонил и сказал, что они собираются на учения. Но мое сердце сразу почувствовало беспокойство. После этого звонка он долго не выходил на связь. Мне было очень тяжело тогда, пришлось даже обращаться за помощью к психологу. Я даже спать не могла, а на мне ведь хозяйство, на мне двое младших, куры, козы, а еще работать надо. За год до этого я перенесла инсульт и не знаю, как вообще выжила тогда, когда ждала от него звонка», – вспоминает Елена.

Елена внезапно замолчала, посмотрела вверх, словно в этот момент произносила слова молитвы. А потом внезапно заплакала.

«Я просто очень соскучилась по нему», – сквозь слезы прошептала она.

«На его глазах погиб друг, тогда он первый раз взял в руки автомат»

«Сын вышел на связь через месяц после того, как началась СВО. Очень извинялся, что не звонил, говорил, что не было никакой связи», – рассказывает Елена.

Радиатор несколько раз попадал под обстрелы – успевал выпрыгнуть из кабины за несколько секунд до того, как прилетал снаряд. Машина вдребезги разбита – а он выжил, рассказывает Елена.

«Как-то они ехали в колонне, и в машине перед сыном ехал его друг, они еще в армии вместе были. Начался обстрел – взорвался парень, прям у сына на глазах. Тогда он первый раз в руки взял автомат. Говорит: “Либо мы их, либо они нас”. Они поехали дальше, опять начался обстрел, их колонну окружили. Хотели взять в плен, но вовремя подоспела подмога – их отбили. Видел он и как вэсэушники детей использовали в качестве щита, как они потом погибали, сколько трупов он грузил в свою машину. После того, что он видел, он спать не может нормально, когда в отпуск приезжает», – вспоминает она.

«Только остановились, перед ними снаряд в мост попал – все вдребезги»

Опасных ситуаций было много, но каждый раз боец либо справлялся сам, либо словно кто-то свыше приходил на помощь.

«Сын рассказывал, как они ехали на очередное задание, одна из машин в колонне сломалась. Только остановились, перед ними в мост снаряд попал – все вдребезги. А я в этот момент здесь упала и сломала руку. Может быть, я так на себя взяла удар, я даже не знаю, но говорят же, что у Бога не бывает совпадений», – поделилась Елена.

Но не только переживать приходится за сына, но и радоваться – в Белгороде он встретил свою любовь.

«Три месяца назад я стала бабушкой – у сына родилась дочка. Он там женился. Говорит про свою жену с такой нежностью. У нее двое детей, старшему четыре года, а младшему всего два, он едва ли не с первых дней сына моего папой называет. Я потом узнала, что невестку мою бывший муж бросил с кредитами», – рассказывает Елена.

«Невестка говорит: «Пока муж на СВО, я никуда из Белгорода не поеду»

Супруга Радиатора сейчас живет в Белгороде, и как ни уговаривали ее приехать в Казань, к родственникам мужа, ни в какую не соглашается.

«Она говорит: “Пока муж на СВО, я никуда не поеду. Он хоть в увольнительные может приезжать, а там только в отпуске раз в полгода будем видеться”», – говорит Елена.

Елена вспоминает, что рос сын очень ответственным – всегда ей помогал.

«Он хотел учиться на железнодорожника, но баллов не хватило для поступления, поэтому поступил в колледж на сварщика. Как раз тогда у меня случился инсульт, он бросил учебу и пошел работать, чтобы помочь мне», – расплакалась мать.

Когда получил ранение, Радиатор тщательно скрывал это от матери – не хотел, чтобы она волновалась.

«Я только случайно узнала, что в него попал осколок. Но сейчас уже все нормально. Я очень горжусь своим сыном, но и очень боюсь за него. Если я потеряю его, не выживу. Так сложно его каждый раз отпускать, когда он после отпуска снова едет туда. Но я уверена, если бы у него был выбор, зная, что его ждет, он все равно поехал бы сражаться за свою страну. Он сказал: “Мама, я буду идти до конца, пока не будет мира на земле”», – рассказывает Елена.

Фотографии предоставлены Еленой Коноваловой